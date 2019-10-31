Схемы мошенников: «зеркальный» счет, выигрыш в лотерею, компенсация за опасные лекарства

Держатели банковских карт усвоили простые правила финансовой «гигиены»: пин-код в кошельке не держать, пароли и коды из СМС никому не говорить, карту посторонним в руки не передавать.

Специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО рассказывают, какие мошеннические схемы сегодня активно используют охотники за чужими деньгами.

зеркальный счет

Мошенники, представляющиеся «сотрудниками вашего банка», и сообщающие, что кто-то пытается получить доступ к вашему счету, теперь могут не просить вас назвать код из СМС. Они предлагают другой способ «спасти» ваши деньги — отправить их на некий «зеркальный» счет, якобы специально открытый для таких случаев. Выходит, что человек сам переводит деньги со своей карты мошенникам. Как вы сами понимаете, потом доказать, что вы сделали это не по своей воле, будет очень сложно.

о, счастливчик!

Аферисты находят своих жертв и в социальных сетях. Например, они пишут «счастливчику», у которого в профиле указан день рождения, что именно в этот день известный интернет-магазин проводит розыгрыш планшетов (любой другой техники) среди именинников. И — о, чудо! Имениннику сообщают, что он победитель. Ему даже могут отправить скриншот, подтверждающий, что генератор случайных чисел выбрал именно его. Остается только оплатить доставку приза. После того, как на карту мошенника отправлены деньги за «доставку», он перестает выходить на связь.

компенсация за лекарства

«Вам положена компенсация» — с таких слов может начать разговор мошенник, звонящий якобы из прокуратуры, следственного комитета, Центрального банка, суда, правительства Тульской области и пр. Он убеждает жертву, что ей положена компенсация за купленные медицинские товары, услуги экстрасенсов, участие в финансовых пирамидах и т. д. Жительнице небольшого районного города именно с такой «радостной» вестью позвонил аферист и сообщил женщине, что ей положены 10 млн рублей компенсации за ущерб, нанесенный ее здоровью. Она поверила сообщению, так как некоторое время назад и правда покупала дорогое средство для похудения.

Путем психологического воздействия мошенник убедил свою жертву перевести в общей сложности почти 1,5 млн рублей, чтобы оплатить канцелярские расходы, судебную госпошлину, справки, подтверждающие плохое состояние здоровья, доставку денег инкассаторским способом, услуги столичного адвоката, 13% налоговых сборов и другие несуществующие расходы. Получив деньги, преступник перестал выходить на связь. Чтобы оплатить всю сумму, пострадавшей и ее мужу даже пришлось взять кредит.

что делать?

Чтобы обезопасить свои деньги, постарайтесь не терять бдительности, будьте рациональны, не спешите.

Если незнакомцы под любым предлогом убеждают вас как можно скорее перевести деньги на другой счет или наоборот обещают неожиданную прибыль (приз, компенсацию), закончите разговор и сами позвоните в свой банк или в ту организацию, из которой якобы вам звонили.

Если вы все-таки стали жертвой мошенников, обратитесь в правоохранительные органы.