Газовая безопасность в квартире: обязанности жителей, газовой службы и управляющей компании

Фото пресс-службы компании «Тулагоргаз» и из архива Myslo.

Разбираемся, как часто, кем и какие работы по безопасности газового оборудования должны проводиться в многоквартирном доме.

За что несут ответственность сами жители. Сколько раз в год управляющая компания должна проводить проверку дымовых и вентиляционных каналов.

Кто отвечает за безопасность газового оборудования?

За безопасную эксплуатацию газовых приборов в квартире

(внутриквартирная газовая разводка, газовые плиты, колонки и котлы, приборы учета газа и т. д. ) отвечает собственник.

За внутридомовыми газопроводами (общие газовые стояки в подъезде),

дымовыми и вентиляционными каналами обязаны следить управляющие

компании.

Техническое обслуживание газового оборудования, ремонт газовых

приборов и устранение аварийных ситуаций возложено на специалистов газовой службы. В Туле такой организацией является «Тулагоргаз».

По закону управляющие компании обязаны оказывать сотрудникам горгаза

помощь при проведении технического обслуживания и в предоставлении доступа во все помещения, где проложен газопровод и установлены газовые приборы.

За что несет ответственность управляющая компания?

Управляющие компании обязаны обеспечить надлежащую эксплуатацию,

своевременное техническое обслуживание, ремонт, диагностирование и замену внутридомового газового оборудования. Техническое обслуживание газопроводов в подъезде проводится ежегодно по договору УК и АО «Тулагоргаз».

Управляющие организации обязаны обеспечить надлежащее содержание

дымовых и вентиляционных каналов, а в отопительный период не допускать

обмерзания и закупорки оголовков дымо- и вентканалов.

Важно! Проверка дымо- и вентканалов должна проводится не реже

трех раз в год (до, после и во время отопительного сезона).

Не реже одного раза в 10 рабочих дней УК должны проводить проверку

загазованности подвалов, погребов, подполий и технических этажей с фиксацией результатов контроля в журнале с указанием даты, помещений и лиц, которыми проводилась проверка.

Что в себя включает техническое обслуживание?

Главная задача газовщиков во время ТО: убедиться, что все оборудование

в квартире или в доме исправно и может дальше безопасно эксплуатироваться, есть ли свободный доступ к газопроводам и кранам для их ремонта и обслуживания и т. д.

Во время проверки газовщик должен провести:

осмотр внутриквартирного газового оборудования на предмет проверки целостности и соответствия нормативным требованиям;

визуальную проверку наличия свободного доступа (осмотр) к внутриквартирному газовому оборудованию;

осмотр газопровода на предмет состояния окраски и креплений;

проверку герметичности соединений и отключающих устройств;

разборку и смазку кранов бытового газоиспользующего оборудования;

проверку работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа, ее наладка и регулировка;

регулировку процесса сжигания газа;

проверку давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа;

проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;

инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа.

Должны ли жители сами проверять газовое оборудование?

Нет, проверка газового оборудования в квартире проводится специалистами

АО «Тулагоргаз» ежегодно по договору с собственником.

НО! Ответственность за исправное газовое оборудование лежит на

собственнике. Даже если вы на 100% уверены, что с вашим газовым

оборудованием все в порядке, техническое обслуживание все равно необходимо.

Если газовые приборы новые, независимо от гарантийного срока их

техническое обслуживание также проводится не реже одного раза в год.

Жителям необходимо следить за сроком их эксплуатации и неукоснительно

соблюдать правила газовой безопасности:

Перед включением газовых приборов проверять тягу; Не закрывать решетку вентиляционного канала; Открывать форточку или фрамугу окна во время пользования газовыми приборами; Не пользоваться одновременно газовой колонкой, принудительной вентиляцией и вытяжным зонтом; Не оставлять работающие газовые приборы без присмотра.

Какие могут быть еще проблемы с газовым оборудованием в

домах?

Чаще всего нарушения обнаруживаются у абонентов, которые по два и

более лет не проводят техническое обслуживание газовых приборов. Отсутствие проверок означает, что газовое оборудование находится вне контроля газовщиков, возможно, неисправно и представляет угрозу жизни владельцев и их соседей.

Распространенные нарушения

Нарушения в работе системы дымоудаления

Самовольные подключения газового оборудования и перемонтажи газовой разводки;

газопроводы с ограниченным доступом для обслуживания (зашитые в гипсокартон или в панели от кухонных гарнитуров);

эксплуатация устаревших газовых приборов (находящихся в аварийном состоянии);

уклонение на протяжении длительного времени (два и более лет) от проведения технического обслуживания газовых приборов.

Кстати, если вы покидаете квартиру на сутки и более, необходимо

перекрывать запорные краны на трубопроводах, ведущих к газовому

оборудованию.

Куда обращаться, если поведение соседей вызывает опасения?

Чаще всего отказ в допуске специалистам газовой службы связан с

самовольной установкой, перемонтажом газового оборудования или различными нарушениями, связанными с его эксплуатацией.

Не стесняйтесь бить тревогу, если оказалось, что по соседству с вами

находится «проблемная квартира». Сообщите в АО «Тулагоргаз» или в свою

управляющую компанию информацию о неблагополучных соседях. Тогда мы

сможем совместно с УК, районной администрацией и жилищной инспекций

принять все необходимые меры для проверки газового оборудования.

В графике технического обслуживания указана только одна дата. Что делать, если именно в этот день никого не будет дома?

Понятно, что не у каждого есть возможность отпрашиваться с работы. Для

удобства жителей в АО «Тулагоргаз» действует гибкий график работы,

техническое обслуживание газовых приборов проводится по будням в вечернее время, а также по субботам.



Если жители не могут присутствовать дома в день проведения ТО, они могут

заранее позвонить в «Тулагоргаз» и вызвать мастера в удобное время

по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37 или оставить заявку

на сайте.