Решение Тульской городской Думы: в городе ужесточат требования к наружней рекламе

30 октября на третьем очередном заседании Тульской городской Думы шестого созыва было принято много важных решений.

В начале заседания был избран новый глава администрации города Тулы. Единогласным решением присутствующих депутатов им стал Дмитрий Миляев, экс-министр сельского хозяйства Тульской области.

- Мне доверено возглавить администрацию города Тулы. Это действительно большая честь, - обратился Дмитрий Миляев к городским депутатам. - Это достаточно высокая ответственность. Все вы выбраны людьми, нашими горожанами. По сути дела я расцениваю ваше доверие как некий вотум доверия от наших горожан. Я сделаю все для того, чтобы наше с вами соратничество, сотрудничество на благо жителей города-героя Тулы было максимально эффективным, плодотворным и качественным.

Ну а далее заседание прошло в привычном рабочем ритме, под председательством мэра города Ольги Слюсаревой.

Было рассмотрено множество вопросов. Так, депутаты проголосовали за вопрос об установке и эксплуатации рекламных конструкций в Туле. По словам Василия Ростовцева, начальника управления по административно-техническому надзору администрации города Тулы, введены требования по соблюдению при монтаже рекламных конструкций, правил производства земляных работ, безопасности дорожного движения.



Предлагается возможность уничтожения демонтированных рекламных конструкций, если в течение двух месяцев владельцы не заберут их.

Важное дополнение: владельцы рекламных конструкций теперь обязаны следить за достоверностью информационных сообщений, размещаемых на них.

Если же размещенные информационные сообщения будут недостоверны, способны ввести потребителей в заблуждение или нанести вред здоровью, к нарушителям будут применены меры административного воздействия.





- Также проектом решения предусмотрено введение на всей территории Тулы единообразных аншлагов: адресных указателей с наименованием улиц, номерами зданий, которые будут размещаться на фасадах, - отметил Василий Ростовцев. - В границах города Тулы на всех зданиях, строениях и сооружениях, за исключением индивидуальных жилых домов, предусмотрено использование аншлагов в виде световых коробов с внутренней подсветкой светодиодными лампами. На остальной территории муниципального образования, а также на индивидуальных домах рекомендуется использовать плоские таблички или короба с подсветкой или без.

Также предусмотрено обеспечение надлежащего содержания детских площадок, в том числе их регулярное техническое обслуживание, оборудование и покрытие, проведение ремонтных работ, поддержание в сохранности элементов благоустройства на площадках, уборка и вывоз мусора.

Ольга Масальская, зам. начальника управления культуры и туризма администрации Тулы вынесла на рассмотрение депутатского корпуса ходатайства, направленные в адрес комиссии по историческому наследию и городской топонимии об установке мемориальных досок. Депутаты единогласно проголосовали за.

На доме по ул. Дзержинского, 13 появится памятная табличка этнографу и религиоведу, заслуженному деятелю науки РСФСР, доктору исторических наук, профессору Сергею Токареву.

Руководство тульского машколледжа предложило установить мемориальные доски выпускникам школы ФЗУ патронного завода. На здании учебного корпуса № 3 по Веневскому шоссе планируется повесить мемориальные доски героям СССР Сергею Долгушину, Александру Синицыну и Николаю Худякову, а на фасаде учебного корпуса № 1 по ул. Металлистов, 2-а - Алексею Рогожину.

От родственников и коллектива тульского театра кукол поступила инициатива об увековечении памяти заслуженной артистки РСФСР Тамары Ивановны Долговой, которая являлась ведущей актрисой театра.

- Актриса большого профессионального диапазона, яркой творческой индивидуальности, с великолепными вокальными и музыкальными данными.

Она в совершенстве владела техникой кукловождения. Ее куклы были «живыми» персонажами в активном сценическом действии всех спектаклей.

Она сыграла более 130 ролей из классического и советского репертуара, — поясняют инициаторы. Мемориальную доску предлагается установить на доме по ул. Сойфера, 7, где проживала Тамара Долгова.

Также на заседании были приняты решения о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети. Теперь в деревне Харино появятся две новые улицы — Калиновая и Хвойная аллея. В деревне Мыза одна из новых улиц будет носить имя Героя России Дмитрия Горшкова, погибшего на чеченской войне.