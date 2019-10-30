В Туле пройдет большой сольный концерт Алексея Брянцева

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Выступление запланировано на 4 апреля 2020 года в Городском концертном зале. Начало в 19.00. Категория 6+.



Алексей Брянцев, один из лучших исполнителей лиричных песен о любви в репертуаре эстрадного шансона! Молодой человек с очень «взрослым» баритоном. Природа одарила парня таким красивым голосом. Многие не верят, что голос принадлежит именно Алексею — очень не совпадает юная внешность и бархатный баритон, уже навсегда ассоциирующийся с Михаилом Кругом.



Два дуэтных альбома с Ириной Круг разлетелись по стране огромными тиражами и занимали первые строки хит-парадов!!! А такие песни как «Любимый взгляд», «Привет, малыш», «Как будто мы с тобой», «Твои глаза — магнит», «Только ты», «Заходи ко мне во сне», «Мне не хватает твоих глаз» побили все рекорды продаж дисков и скачиваний в телефоны мелодий.



В августе 2012 года Алексей Брянцев выпустил свой первый сольный альбом «Твое дыхание», который стал более популярным, чем первые два дуэтных альбома, а хиты «Дыхание», «Я буду рядом» уже стали супер популярными у слушателей. Поклонников творчества Алексея ждёт восхитительный концерт живого звука и голоса!



Билеты на концерт уже появились в продаже во всех точках Myslo-кассы.

Вы можете приобрести их, кликнув по красной кнопке ниже или обратившись в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной