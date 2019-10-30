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В Новомосковске создана детская следж-хоккейная команда
Фото предоставлены пресс-службой «Полипласт Новомосковска».

В Новомосковске создана детская следж-хоккейная команда

В большой дружной семье новомосковских спортсменов пополнение.

В минувший вторник состоялась презентация детской следж-хоккейной команды, созданной на базе «Академии хоккея им. Б.П. Михайлова» при поддержке компании «Полипласт Новомосковск».

Следж-хоккей или хоккей на санях — командная спортивная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями здоровья. С 1994 года этот вид спорта входит в программу зимних Паралимпийских игр.

В пресс-конференции, посвящённой запуску нового для Новомосковска проекта приняли участие

  • глава АМО город Новомосковск Алексей Алексеевич Бирюлин,
  • генеральный директор компании ООО «Полипласт Новомосковск» Александр Фёдорович Ковалёв,
  • главный тренер следж-хоккейной команды «Звезда» Александр Дмитриевич Сидоркин
  • генеральный директор АНО «Академия хоккея им. Б.П. Михайлова» Алмаз Газинурович Бадретдинов.

Александр Сидоркин рассказал об этом виде спорта поподробнее, отметив, что сейчас в новомосковской команде тренируются 9 ребят. С ними работают 2 местных тренера, кроме того, юные игроки уже познакомились со старшими товарищами из профессиональной следж-хоккейной команды «Звезда», которые приезжают в Новомосковск из Алексина для того, чтобы помочь ребятам освоиться в новом для них занятии.

Набор все ещё идёт — подробная информация на сайте «Академии» и в социальных сетях.

 

Кроме того, как отмечают кураторы проекта, родители могут посетить тренировки для того, чтобы увидеть на деле пользу занятий этим видом спорта и привести затем в группу следж-хоккея своих детей.

Как рассказал Алмаз Бадретдинов, помимо стоящей сейчас на первом месте
социальной и оздоровительной направленности этого проекта, планируется уделять большое внимание и спортивной составляющей, принимать участие в соревнованиях и растить своих чемпионов. Так что в уже ближайшей перспективе возможно разделение на две группы — оздоровительную (физкультурную) и спортивную.

Глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин рассказал, что город
стремится предоставить всем равные возможности для занятий спортом, и подчеркнул социальную значимость нового проекта, отметив, что для большого будущего следж-хоккея в Новомосковске созданы все условия.

Развивать этот вид ледового спорта планируется и на территории всей Тульской области, в программе развития хоккея, реализуемой при поддержке губернатора Алексея Дюмина, особое внимание уделено именно следж-хоккею.

Александр Ковалев, генеральный директор компании «Полипласт Новомосковск», отметил, что планируется создание команд во всех городах, где будут строиться и открываться крытые катки. Александр Фёдорович выразил благодарность руководству Новомосковска и Тульской области за помощь в реализации данного направления.

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