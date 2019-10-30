новости
новости
Регистрация
С 1 января 2020 года в Тульской области проиндексируют плату за капремонт

С 1 января 2020 года в Тульской области проиндексируют плату за капремонт

Сумма взносов не менялась три года. При этом по реализации программы капитального ремонта наш регион занимает 2-е место в РФ.

О том, сколько выполнено работ с начала запуска программы капремонта, каким будет взнос на капремонт многоквартирных домов и кому полагаются льготы, 30 октября на пресс-конференции рассказал министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.

Программа капитального ремонта действует в Тульской области с 2014 года. За пять лет отремонтировано порядка 4,5 тыс. многоквартирных домов. По большей части, это были дома до 4 этажей 1930-50 годов постройки, с высокой степенью износа основных конструктивных элементов и в то же время небольшой площадью жилых и нежилых помещений, с которых уплачиваются взносы на капитальный ремонт. Объем финансирования программы на данный момент составил 6,1 млрд рублей.

В 2019 году в Тульской области ремонт прошел в 840 многоквартирных домах. На данный момент программа выполнена на 97%.
 
Ее эффективность подтверждает Минстрой России, который уже не первый год положительно оценивает Фонд капитального ремонта Тульской области как наиболее эффективный в стране. По итогам реализации программы за 9 месяцев 2019 года область занимает 2-е место среди субъектов РФ.
 

В 2020 году предполагается провести капитальный ремонт в 766 многоквартирных домах. На эти цели будет направлено 1,4 млрд рублей. Олег Дючков добавил, что правительство Тульской области утвердило краткосрочный план реализации программы капитального ремонта на 2020-2022 годы, в который включено 2382 домов.

– В основном, будут ремонтировать дома высотой более 4 этажей. Мы переходим от небольших малоэтажных домов к так называемым «хрущевкам». Таким образом, количество домов в программе уменьшается, а ремонтируемая общая площадь, наоборот, увеличивается. При этом работы становятся более сложными из-за конструктивных особенностей зданий, – сказал министр.

 

Чтобы сохранять набранные темпы обновления многоквартирных домов, нужны средства. При условии, что цены на материалы и работы выросли за последние три года, настала необходимость индексировать и объем взносов. 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Тульской области не менялся с 2016 года (6,8 - 8 руб./кв. м). В соответствии с рекомендациями Минстроя, через каждые три года следует переоценивать значения необходимого размера взноса.

Размер взноса за капремонт с 1 января 2020 года будет проиндексирован:

  • для 1-2-этажных домов – 8,60 рублей за кв.м;
  • для 3-5-этажных домов – 7,99 рублей за кв.м;
  • для домов выше 6 этажей – 9,28 рублей за кв.м;
  • для домов - объектов культурного наследия, – 9 рублей за кв.м.

Олег Дючков подчеркнул, что величина минимального размера взноса на капитальный ремонт в Тульской области не превышает средние показатели по ЦФО. 

Что касается мер соцподдержки на оплату коммунальных услуг, то они продолжают действовать в Тульской области. В пределах нормативной площади на 100-процентную компенсацию взносов имеют право:

  • Герои Советского Союза,
  • Герои Российской Федерации,
  • Герои Социалистического Труда,
  • одинокие пенсионеры и (или) неработающие инвалиды I и (или) II групп, достигшие возраста 80 лет.

50-процентная компенсация на оплату предоставляется гражданам более, чем 30 льготных категорий, среди них:

  • одинокие пенсионеры и (или) неработающие инвалиды I и (или) II групп, достигшие возраста 70 лет и одинокие пенсионеры в возрасте от 70 лет;
  • многодетные семьи, имеющие 7 и более детей;
  • инвалиды, участники ВОВ;
  • ветераны боевых действий;
  • ветераны труда и граждане других категорий, определенных региональным законодательством.

Кроме того, согласно Жилищному Кодексу РФ, взнос на капитальный ремонт учитывается при расчете субсидии на оплату коммунальных услуг в зависимости от дохода семьи.

 

Многих туляков волнует вопрос формирования графика проведения  капитального ремонта. Министр отметил, при его составлении учитывается год постройки дома, его фактическое состояние и какие работы были уже проведены.

– Изменить год проведения капитального ремонта можно в случае, если деньги собираются на спецсчету, а не в «общий котел». Если жители считают, что ремонт надо проводить срочно, то они могут провести собрание и принять соответствующее решение. Но надо учитывать, что если денег на счету недостаточно, тогда жители должны решить, каким образом будет вестись дополнительное финансирование. Другого способа нет, – пояснил Олег Дючков.

Министр также сообщил, что по поручению губернатора Алексея Дюмина в Тульской области ведётся работа по замене лифтов. В 2018-2019 годах установлено 333 новых лифта в 99 многоквартирных домах. В 2020 году эта работа продолжится. В следующем году на реализацию программы из бюджета Тульской области будет направлено 350 млн рублей. 

Всего же до 2043 года в Тульской области должны быть отремонтированы 10 473 дома. 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:24 −8
Другие статьи по темам
Событие
капитальный ремонт
Люди
Олег Дючков
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Экология, ЖКХ, дороги, образование: На что еще Тульская область увеличит расходы в 2020 году?
Экология, ЖКХ, дороги, образование: На что еще Тульская область увеличит расходы в 2020 году?
В Новомосковске создана детская следж-хоккейная команда
В Новомосковске создана детская следж-хоккейная команда
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.