С 1 января 2020 года в Тульской области проиндексируют плату за капремонт

Сумма взносов не менялась три года. При этом по реализации программы капитального ремонта наш регион занимает 2-е место в РФ.

О том, сколько выполнено работ с начала запуска программы капремонта, каким будет взнос на капремонт многоквартирных домов и кому полагаются льготы, 30 октября на пресс-конференции рассказал министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.

Программа капитального ремонта действует в Тульской области с 2014 года. За пять лет отремонтировано порядка 4,5 тыс. многоквартирных домов. По большей части, это были дома до 4 этажей 1930-50 годов постройки, с высокой степенью износа основных конструктивных элементов и в то же время небольшой площадью жилых и нежилых помещений, с которых уплачиваются взносы на капитальный ремонт. Объем финансирования программы на данный момент составил 6,1 млрд рублей.

В 2019 году в Тульской области ремонт прошел в 840 многоквартирных домах. На данный момент программа выполнена на 97%.

Ее эффективность подтверждает Минстрой России, который уже не первый год положительно оценивает Фонд капитального ремонта Тульской области как наиболее эффективный в стране. По итогам реализации программы за 9 месяцев 2019 года область занимает 2-е место среди субъектов РФ.

В 2020 году предполагается провести капитальный ремонт в 766 многоквартирных домах. На эти цели будет направлено 1,4 млрд рублей. Олег Дючков добавил, что правительство Тульской области утвердило краткосрочный план реализации программы капитального ремонта на 2020-2022 годы, в который включено 2382 домов.

– В основном, будут ремонтировать дома высотой более 4 этажей. Мы переходим от небольших малоэтажных домов к так называемым «хрущевкам». Таким образом, количество домов в программе уменьшается, а ремонтируемая общая площадь, наоборот, увеличивается. При этом работы становятся более сложными из-за конструктивных особенностей зданий, – сказал министр.

Чтобы сохранять набранные темпы обновления многоквартирных домов, нужны средства. При условии, что цены на материалы и работы выросли за последние три года, настала необходимость индексировать и объем взносов.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Тульской области не менялся с 2016 года (6,8 - 8 руб./кв. м). В соответствии с рекомендациями Минстроя, через каждые три года следует переоценивать значения необходимого размера взноса.

Размер взноса за капремонт с 1 января 2020 года будет проиндексирован:

для 1-2-этажных домов – 8,60 рублей за кв.м;

для 3-5-этажных домов – 7,99 рублей за кв.м;

для домов выше 6 этажей – 9,28 рублей за кв.м;

для домов - объектов культурного наследия, – 9 рублей за кв.м.

Олег Дючков подчеркнул, что величина минимального размера взноса на капитальный ремонт в Тульской области не превышает средние показатели по ЦФО.

Что касается мер соцподдержки на оплату коммунальных услуг, то они продолжают действовать в Тульской области. В пределах нормативной площади на 100-процентную компенсацию взносов имеют право:

Герои Советского Союза,

Герои Российской Федерации,

Герои Социалистического Труда,

одинокие пенсионеры и (или) неработающие инвалиды I и (или) II групп, достигшие возраста 80 лет.

50-процентная компенсация на оплату предоставляется гражданам более, чем 30 льготных категорий, среди них:

одинокие пенсионеры и (или) неработающие инвалиды I и (или) II групп, достигшие возраста 70 лет и одинокие пенсионеры в возрасте от 70 лет;

многодетные семьи, имеющие 7 и более детей;

инвалиды, участники ВОВ;

ветераны боевых действий;

ветераны труда и граждане других категорий, определенных региональным законодательством.

Кроме того, согласно Жилищному Кодексу РФ, взнос на капитальный ремонт учитывается при расчете субсидии на оплату коммунальных услуг в зависимости от дохода семьи.

Многих туляков волнует вопрос формирования графика проведения капитального ремонта. Министр отметил, при его составлении учитывается год постройки дома, его фактическое состояние и какие работы были уже проведены.

– Изменить год проведения капитального ремонта можно в случае, если деньги собираются на спецсчету, а не в «общий котел». Если жители считают, что ремонт надо проводить срочно, то они могут провести собрание и принять соответствующее решение. Но надо учитывать, что если денег на счету недостаточно, тогда жители должны решить, каким образом будет вестись дополнительное финансирование. Другого способа нет, – пояснил Олег Дючков.

Министр также сообщил, что по поручению губернатора Алексея Дюмина в Тульской области ведётся работа по замене лифтов. В 2018-2019 годах установлено 333 новых лифта в 99 многоквартирных домах. В 2020 году эта работа продолжится. В следующем году на реализацию программы из бюджета Тульской области будет направлено 350 млн рублей.

Всего же до 2043 года в Тульской области должны быть отремонтированы 10 473 дома.