«Синема Парк» приглашает на премьеру документального фильма Канье Уэста

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Фильм будет в прокате всего 3 дня. Увидеть его можно только в залах Объединенной сети кинотеатров «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула Кино»).

В новом фильме под названием JESUS IS KING описывается одна из знаменитых закрытых воскресных служб рэпера Канье Уэста. Съемки проходили в кратере знаменитого потухшего вулкана Роден (пустыня Аризона), принадлежащему художнику Джеймсу Тарреллу. В этом месте раскинулась природная обсерватория и арт-инсталляция под открытым небом.

В фильме рэпер Уэст предстанет в необычном амплуа, он исполнит духовную христианскую музыку в современной аранжировке и треки из своего нового альбома JESUS IS KING.

Тула стала одним из 15 городов, где покажут фильм JESUS IS KING.

Премьера состоится с 8 по 10 ноября только в кинотеатре Синема Парк IMAX.

Билеты на эксклюзивную премьеру уже в продаже на сайте kinoteatr.ru