новости
новости
Регистрация
«Синема Парк» приглашает на премьеру документального фильма Канье Уэста
Фото на https://scandal.am

«Синема Парк» приглашает на премьеру документального фильма Канье Уэста

Фильм будет в прокате всего 3 дня. Увидеть его можно только в залах Объединенной сети кинотеатров «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула Кино»).

В новом фильме под названием JESUS IS KING описывается одна из знаменитых закрытых воскресных служб рэпера Канье Уэста. Съемки проходили в кратере знаменитого потухшего вулкана Роден (пустыня Аризона), принадлежащему художнику Джеймсу Тарреллу. В этом месте раскинулась природная обсерватория и арт-инсталляция под открытым небом.

В фильме рэпер Уэст предстанет в необычном амплуа, он исполнит духовную христианскую музыку в современной аранжировке и треки из своего нового альбома JESUS IS KING.

Тула стала одним из 15 городов, где покажут фильм JESUS IS KING.

Премьера состоится с 8 по 10 ноября только в кинотеатре Синема Парк IMAX.

Билеты на эксклюзивную премьеру уже в продаже на сайте kinoteatr.ru

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 17:04 0
Другие статьи по темам
Событие
премьера фильма про Канье Уэста
Место
Синема паркТРЦ Макси

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Урал» — «Арсенал»: текстовая трансляция матча – 0:1
«Урал» — «Арсенал»: текстовая трансляция матча – 0:1
Пятиэтажка на выгребной яме в Туле: в подвале – по пояс фекалий и воды
Пятиэтажка на выгребной яме в Туле: в подвале – по пояс фекалий и воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.