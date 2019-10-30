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Тулякам предлагают купить книгу и помочь хосписам

Тулякам предлагают купить книгу и помочь хосписам

Совместная благотворительная акция издательства «Азбука-Аттикус» и магазинов «Читай-город – Буквоед» стартует 4 ноября.

Издательская группа «Азбука-Аттикус» и Объединенная розничная сеть «Читай-город – Буквоед» продолжают сотрудничество с проектом Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» – «Жизнь на всю оставшуюся жизнь». Проект объединяет людей для одной цели – помочь неизлечимо больным прожить каждую оставшуюся секунду с достоинством и без боли.

В рамках благотворительного проекта издательская группа «Азбука-Аттикус» выпустила специальное издание книги Эрика-Эмманюэля Шмитта «Оскар и Розовая Дама» с иллюстрациями Надежды Бугославской.

Это трогательная и поэтичная повесть-притча, одиннадцать писем Богу от мальчика по имени Оскар. Одиннадцать смешных, подчас грустных, жизнелюбивых посланий. История о вдохновляющей силе дружбы, вере, ценности каждого прожитого дня и о том, как много любви и добра может вместить даже короткая жизнь.

Издание будет представлено в книжных магазинах «Читай-город» и «Буквоед» с 4 ноября. Фиксированная цена книги – 300 рублей. Половина вырученных от продажи средств будет перечислена издательством в Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера». Это единственная в России НКО, которая занимается системной помощью неизлечимо больным взрослым и детям.

Фонд развивает помощь неизлечимо больным детям и их близким: адресно поддерживает около 300 семей в регионах, а также помогает детским хосписам и паллиативным отделениям в разных городах России.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:34 +1
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