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Прокуратура Тулы требует штраф для подрядчика за нарушение сроков ремонта площади у Главпочтамта
Фото из архива Myslo.

Прокуратура Тулы требует штраф для подрядчика за нарушение сроков ремонта площади у Главпочтамта

Прокуратура Тулы выявила нарушения при производстве работ по благоустройству общественного пространства.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг подрядчик – ООО Строительное управление «ЛАММА» нарушил сроки окончания работ по благоустройству.

К выполнению работ ООО приступило после заключения контракта, не согласовав проектную документацию со всеми заинтересованными лицами — собственниками коммунальных сетей и сетей связи.

С целью устранения нарушений прокурор города внес представление директору МУ «Городская служба единого заказчика», который не обеспечил контроль за осуществлением подрядчиком работ. Прокуратура также потребовала рассмотреть вопрос о применении к подрядной организации предусмотренных контрактом мер материальной ответственности.

Завершение работ по благоустройству территории у Главпочтамта находится на контроле прокуратуры города Тулы.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:35 +9
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