В Тульской области для школьников устраивают бесплатные кинопоказы

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина детям из отдаленных населенных пунктов предоставлены бесплатные билеты в кино. Как рассказала заместитель министра культуры региона Ирина Иванова, в дни школьных каникул кинотеатры посетят более 3675 школьников в 17 муниципальных образованиях региона. В их числе — ребята из многодетных и малообеспеченных семей.

Такой подарок для ребят губернатор сделал уже во второй раз. На летних каникулах бесплатно кинотеатры посетили 2399 детей из отдаленных населенных пунктов.

Ирина Иванова также отметила, что подобная акция будет продолжена и во время следующих каникул.

Сегодня бесплатный кинопоказ устроили для мальчишек и девчонок из Донского. В местный кинотеатр пришли дети из многодетных и малообеспеченных семей.

Светлана Ганичева, методист по составлению кинопрограмм:

Светлана Ганичева - В рамках акции у нас состоятся два киносеанса. Сегодня мы показываем фильм «Солдатик», завтра — мультфильм «Урфин Джюс», который только вышел в прокат. За счет губернатора выделено по 170 мест. Дети безумно счастливы, они всегда рады приходить в кино. Постоянно бурно обсуждают увиденное, им всё это очень интересно.

По словам Светланы, кинотеатр в Донском оснащен современным бельгийским оборудованием. Большой экран с качественным алюминиевым напылением позволяет смотреть фильмы в форматах 2D и 3D.

Восьмилетний Влад Наседкин пришел в кино с мамой и братом.

- Я часто бываю в кинотеатре, мне нравится, потому что здесь интересно. На этот сеанс нам выдали бесплатные билеты. Я узнал об этом только сегодня и очень обрадовался!

Мне нравятся военные фильмы. Знаю, что «Солдатик» — о маленьком мальчике, который воевал. В таком возрасте это страшно! Но я люблю свою Родину и тоже пошел бы воевать за нее.

Анастасия и Дмитрий Артамоновы:

- Нам выдали бесплатные билеты как многодетной семье. Сегодня я пришла в кино со старшим сыном и племянником, — рассказывает Анастасия.

- Мне нравится ходить в кинотеатр, потому что здесь показывают интересные фильмы. Сегодня мы увидим кино о маленьком солдатике, который спасал свою Родину. Он смелый, храбрый и сильный. Я хотел бы быть на него похожим, — подхватывает Дима.

Ребята внимательно и с интересом посмотрели военную кинокартину, переживая все события вместе с главным героем.

Фильм «Солдатик» (режиссер Виктория Фанасютина, художественный руководитель Алла Сурикова) основан на реальных событиях. Это история о жизни самого маленького солдата — героя Великой Отечественной войны, шестилетнего Сережи Алешкова. Он потерял всех своих родных, попал в действующую армию. С мальчишкой затеяли игру в солдатика, чтобы сохранить ему детство. Он стал настоящим защитником Родины, а впоследствии — выпускником Тульского суворовского училища.

Съемки фильма были завершены при поддержке губернатора Алексея Дюмина. Премьерные массовые показы фильма прошли по всей Тульской области.