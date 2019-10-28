Председатель тульского КПК «Главсберстрой» умер, а офис закрыт

Пайщики опасаются, что вместе с председателем прекратил существование и сам кооператив.

Офис кредитно-потребительского кооператива «Главсберстрой» на Красноармейском проспекте закрыт с середины октября. Пайщики, вложившие свои деньги, не знают, что им теперь делать.

По информации Myslo, 32-летний Кирилл Бровкин, председатель КПК «Главсберстрой», скончался. Произошло это днем 20 октября в городской клинической больнице им. Ваныкина .

Он был госпитализирован в медучреждение еще 14 октября. В тот же день на двери офиса КПК появилось объявление об этом.

C точки зрения закона, госпитализация и смерть председателя не являются основаниями для прекращения работы кооператива. То же самое относится и к исполнению обязательств КПК перед пайщиками.

Однако пайщики опасаются, что кооператив «умер» вместе с председателем. В полицию и прокуратуру Тульской области уже поступило несколько заявлений от туляков, которые не смогли получить назад свои сбережения. Ведется проверка изложенных в заявлениях фактов. Но когда именно проверки закончатся, вопрос открытый.

Ведутся проверки и по другим закрывшимся кредитно-потребительским кооперативам: «Регион Инвест», «Народное достояние». Туляки вложили в них миллионы рублей.

По нашей информации, руководство «Главсберстроя» могло быть связано с другими закрывшимися ранее КПК.

О том, что делать пайщикам в этой ситуации, читайте здесь.

Юристы говорят, что управлять кооперативом могут сами пайщики. Они вправе участвовать в собраниях, руководить кооперативом, изучать отчетную документацию, а также инициировать собрание членов Кооператива и переизбирать председателя.

В опубликованной на сайте «Главсберстроя» информации говорится, что сообщение о проведении собрания должно быть предварительно размещено на сайте кооператива и разослано/либо вручено пайщикам. Однако доступа к сайту у рядовых пайщиков нет и контактных данных других пайщиков тоже нет. Точное число всех знают только те, кто входил в правление КПК, но их нет на рабочем месте уже две недели, а на звонки по горячей линии также никто не отвечает.