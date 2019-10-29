Имам Тульской области Ришат Давыдов: «Молельный дом в Ефремове необходим. А запретами ничего не добьешься»
Мусульмане Тульской области не просят ничего сверхъестественного. Они просто хотят, чтобы у них было место, куда бы можно было прийти и совершить намаз.
Напомним, что в Ефремове власти не позволили мусульманам построить молельный дом. В июле 2019 года представители общины обратились к чиновникам с заявлением о выдаче разрешения на строительство модульного молельного дома и получили отказ — администрация сослалась на то, что к моменту подачи заявления объект уже был частично возведен.
Суд, куда обратились мусульмане, обязал администрацию Ефремова повторно рассмотреть заявление о выдаче разрешения на строительство модульного молельного дома. Имам Тульской области Ришат Зиятдинович Давыдов дал комментарии Myslo по этому поводу.
– Вопрос строительства молельного дома возник не сегодня и не вчера, он назрел давно. Убежден, что его надо было решить много лет назад. Чиновники меняются, а проблема остается, — сетует Ришат Давыдов. — В Ефремове проживает много мусульман разных национальностей: чеченцы, дагестанцы, татары, башкиры, ингуши и другие. В Узловой, Новомосковске, Ефремове, Богородицке, да по всей Тульской области проживают мусульмане.
Верующие люди соблюдают традиции, каноны ислама, хотят молиться, совершать намазы. А вот администрация города считает, что это не важно.
Тем не менее мусульмане все равно собираются. Но хотелось бы, чтобы у нас был официальный молельный дом, я уж не говорю мечеть! Узаконить этот дом, чтобы о нем все – администрация, участковый, силовики — знали, что там собираются мусульмане и совершают намаз.
Ведь запретами ничего добиться нельзя. Представьте ситуацию: в семье мусульман умирает человек. Как совершить обряд? Надо ехать в Тулу или Москву, или на родину. Это же не выход из ситуации. Просто надо соблюсти законодательство, разрешить строительство или выделить старое здание под молельный дом.
- Мы живем в современном мире, и Тула привлекательна для инвесторов, – продолжает Ришат Давыдов. – С нашим регионом заключают контракты арабские страны. И прежде чем подписать контракт, просят совершить намаз, принести в жертву барашка. Без этого они контракт не подпишут, это закон. А где совершить намаз? В «Арсенале» у нас играли футболисты из Дагестана. Позвонили мне: «Мы хотим помолиться перед игрой. Где у вас мечеть?» И так удивляются, когда я говорю, что мечети нет. Приходится собираться в частных домах. Надеюсь, что при решении этого вопроса будет правильный подход в рамках законодательства.