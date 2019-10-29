В Туле осталось всего два кандидата на пост главы администрации Тулы

Это Дмитрий Миляев и Максим Щербаков. Остальные «отсеялись» после собеседования.

Во вторник, 29 октября, в «белом доме» состоялся конкурс на замещение должности муниципальной службы главы администрации муниципального образования город Тула.

Конкурсная комиссия (вот здесь написано, кто в нее входит) провела индивидуальное собеседование с участниками конкурса:

Дмитрием Миляевым,

Леонидом Панковым,

Максимом Щербаковым.

Четвертый участник конкурса Варис Равилов на собеседование не явился.

Конкурсанты представили концепцию программы социально-экономического развития города Тулы, ответили на вопросы членов конкурсной комиссии. По результатам оценки профессиональных и личностных качеств участников конкурса члены комиссии определили двух кандидатов на замещение должности муниципальной службы главы администрации: Дмитрия Миляева (сейчас исполняет обязанности главы администрации) и Максима Щербакова (руководитель теруправления по Зареченскому району Тулы).

Соответствующее решение конкурсной комиссии будет направлено в Тульскую городскую Думу.

На очередном заседании Тульской городской Думы (оно состоится уже завтра, 30 октября) депутаты рассмотрят вопрос о назначении на должность муниципальной службы главы администрации муниципального образования город Тула.

Странно это или нет, но результаты сегодняшнего собеседования, по всей видимости, еще вчера были известны депутату гордумы Евгению Смолянинову (входит в конкурсную комиссию).

Иначе как объяснить, что в своем промо-ролике в соцсетях, где он предлагал тулякам поучаствовать за IPhone 11 в конкурсе на выбор главы, он представлял именно этих двух кандидатов?

Так или иначе, должность главы администрации Тулы не является выборной (в смысле, народ не выбирает), а значит, ждем решения Думы.