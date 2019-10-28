В Ефремове чиновники не позволили мусульманам построить молельный дом

Чтобы защитить свои права, представители религиозной общины обратились в суд.

Ефремовский районный суд рассмотрел административное исковое заявление религиозной организации мусульман Ефремова и Ефремовского района к местной администрации о признании незаконным отказа в выдаче разрешения на строительство.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления судебного департамента, в июле текущего года представители общины обратились к чиновникам с заявлением о выдаче разрешения на строительство модульного молельного дома и получили отказ – администрация сослалась на то, что к моменту подачи заявления объект уже был частично возведен.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Градостроительным кодексом такое основание для отказа не предусмотрено. Суд обязал администрацию Ефремова повторно рассмотреть заявление о выдаче разрешения на строительство модульного молельного дома.