В Туле идет «бессмысленная и беспощадная установка заборов»

В соцсетях и в блогах жители выкладывают фото оцинкованного штакетника на улицах и требуют остановить заборизацию города-героя.

Заборы — это уничтожение города!

- считает тульский предприниматель Дмитрий Жаданов

Дмитрий Жаданов Это ужас! Посмотрите, что происходит в самом центре города — это не улицы теперь, а загоны для скота. Тратят десятки миллионов, наших с вами общих, на вот такое варварское разрушение городской среды. Считаю, это уничтожение города.

Тула, ул. Дзержинского. Оцинкованный штакетник отгородил парковочный карман от тротуара и преградил подход к частной пекарне.

Тула, перекресток ул. Ленина и ул. Революции. Лабиринт штакетника.

Существует ГОСТ Р 52289−2004, по которому такие ограждения нужно устанавливать вдоль школ, садов и перекрестков с большой проходимостью. В нескольких городах — Москва, Питер, Казань — власти обходят данный глупый ГОСТ. Почему глупый? Потому что все детские учреждения уже обнесены своим забором. На безопасность пешехода влияет правильная организация пешеходных переходов — приподнятых на несколько см выше полотна дороги и нормально освещённых, а также соблюдение ПДД водителями в плане алкоголя и скоростного режима.

Было…

…стало.

Ни один забор не сдержит машину, мчащуюся на скорости в 100 км/ч.

Тула, проспект Ленина. Портрет фонтана и театра в заборе.

Забор как элемент городской среды — дикий атавизм и уродство. В красивых городах мира — Прага, Мюнхен, Амстердам — заборов нет. В нашем городе приятно находиться в пространстве Искра @iskra.life и на Казанской набережной — они спроектированы современно и там нет никаких заборов. Да, привыкнуть можно ко всему, но уродство создает плохое настроение и воспитывает дурной вкус. А дети, которые ходят вдоль этих загонов с детства, получают психологическую травму. Я не хочу, чтобы моя дочь чувствовала себя в родном городе скотом.

На средства, потраченные на заборы, можно сделать хорошие тротуары с удобными съездами для детских и инвалидных колясок, велодорожки и ухоженные газоны. Эти деньги должны идти на создание красивого и удобного города.

Но людям, которые согласовывают такое кощунство или зарабатывают на нем, абсолютно плевать на нас с вами. Они живут в загородных домах за трехметровым забором и ездят в тонированных автомобилях, чтобы не видеть результаты своей деятельности.

Но в какой-то момент нужно сказать свое «нет» всему этому. Мы хотим жить в красивом городе!

С Дмитрием Жадановым солидарен генеральный директор телеканала Первый Тульский Вячеслав Терехин:

Вячеслав Терехин Бессмысленная и беспощадная установка заборов захватила город-герой Тулу. Зачем??? Самые «красивые» заборы Тулы. Любуйтесь:

Кстати, по неофициальным пока данным (соответствующий запрос отправлен в администрацию Тулы и правительство Тульской области), на установку 40 км барьерных ограждений пойдет почти 100 миллионов рублей.

Тула, пр. Ленина. Парковка у корпуса ТулГУ. Дорожки, упирающиеся в забор.

Тула, ул. Советская. Парковка у регионального ГИБДД. Теперь инспекторам приходится нарушать ПДД и ходить по проезжей части. Или лазить через забор.

Забор — это уродство…

- считает Олег Татаринов, президент «Центра актуальной политики», председатель Тульской облдумы IV созыва:

Олег Татаринов - Весь цивилизованный мир давно отказался от таких мер безопасности и решает эти вопросы другими методами! Безбарьерная среда для человека психологически комфортнее и эстетика пространства лучше.

… и очень похоже на кладбище

- пишет Стас Курский, он же наш пользователь Moro:

- Вот и добралось кладбищенское благоустройство до ул. Болдина. Весь город загадили заборами, место которым только на погосте. Ставят их вблизи пешеходных переходов под благовидным предлогом требований ГОСТов к безопасности дорожного движения. Якобы эти заборы помешают пешеходам переходить дорогу вне переходов. Но пешеходы как ходили, так и ходят. И плюют на заборы. А город при этом изуродовали — по тротуарам этим перемещаться невозможно, на это глазки закрывают. В выходные в Липецке был, дороги также делают по программе БКАД, но город свой такой мерзостью не портят. Видимо, потому что любят его.

Между оградок.

Еще один попался в заборный невод.

Вера Гусева, председатель Тульского регионального отделения Союза архитекторов России, считает, что в любом деле нужны специалисты и эксперты, а в урбанистике и архитектуре особенно:

Вера Гусева - По тульским улицам активно стали устанавливаться ограждения вдоль газонов, тротуаров, парковочных карманов, переходов… Ограждения возникли по первой визуальной линии городских улиц. Ограждения одинаковые, абсолютно не интересные внешне, утилитарные. Чем обусловлено такое массированное решение? Скорее всего, назначение их — «ограждения безопасности», но так ли они безопасны? Например, водители оставляют свои автомобили на парковочных карманах и вынуждены идти по проезжей части до окончания ограждений… А какая необходимость огораживать газоны вдоль пр. Ленина? На них ни прохожие не заходят, ни машины не заезжают. Эти ограждения не только стирают аутентичность города, но и угрожают превратить Тулу в большое кладбище с одинаковыми серенькими оградками… Даже имея конкретные указания законодательства можно принять адекватное решение и проявить творческий подход к решению проблемы. Если не хватает опыта — обращайтесь к профессионалам, господа чиновники!

Кстати, в Туле нет единого решения к оформлению перекрестков. Даже в рамках одного перекрестка. Вот, например, на перекрестке ул. Фрунзе и Красноармейского проспекта использованы и забор, и сферы. Аналогичная ситуация на перекрестке ул. Лейтейзена и Красноармейского проспекта.

На перекрестке пр. Ленина и ул. Агеева установили забор (хотя перекресток был оборудован заниженными бордюрами для создания доступной среды. А светофор отрегулирован на Х-образный переход проспекта).

А на аналогичном перекрестке проспекта и ул. Первомайской заборов нет. Надеемся, что и не будет.

Об отсутствии опыта и здравого смысла в установке ограждений написал и Дмитрий, пользователь Myslo Packman:

Дмитрий - На пересечении улиц Каракозова/Кирова «слепили» заборы по обе стороны улицы Кирова. Поставили их за счет уменьшения тротуаров, которые и так были очень узкими. Нечетная сторона ул. Кирова была рассчитана на 3−4-х человек, теперь там двое стройняшек еле разойдутся.

Согласно ГОСТам и СНиПам минимальная ширина даже самого маленького тротуара составляет 2 м, а у нас по факту теперь тротуар около метра шириной.

Вопрос — чем руководствовались чиновники администрации города, подписывая техническое задание на установку забора?

Тула, ул. Кирова. Остатки тротуара.

Заборы — удар по психике

- считает Анна Домченко, семейный психолог, президент фонда содействия развитию программ семейного благополучия и профилактики разводов «Честный разговор»:

Анна Домченко - У детских психологов есть такой термин «манежные дети». Это те детки, которых родители из лишней заботы посадили в «удобный» детский загончик. Такие дети не чувствуют опасности, перепада высоты, спотыкаются на ступеньках — ведь в манеже все мягкое, сетка бортов пружинит при падении. Манеж сказывается на интеллектуальном и социальном развитии ребёнка, мешает формированию защитных рефлексов. Отгораживая пешеходные зоны по типу манежа, мы создаём ложное ощущение безопасности для участников движения. И на таких улицах-загонах ребёнка можно не вести за руку, а уткнуться в телефон. Забор усыпляет бдительность пешеходов!

Михаил Тенцер - Я не люблю заборы во всех их проявлениях. Но наша страна — это страна заборов. Это у нас в крови. И с этим, похоже, ничего не сделаешь, — сетует Михаил Тенцер, краевед, директор типографии «Борус».

От редакции. У Михаила Жванецкого есть очень актуальная для нас миниатюра про заборы. Суть ее — в конце каждой улицы поставить турникеты и дежурных с повязками. Чтоб в любой момент можно было перекрыть!

А в далеком 1995-м «Посвящение забору» спел Андрей Макаревич. Тоже актуально.

Заборы — это не про безопасность, а наоборот

- считает Андрей Елбаев, архитектор-урбанист и автор YouTube-канала о благоустройстве городов, выступавший на «Октаве» с лекцией «Тула глазами урбаниста»:

Андрей Елбаев - Заборы — очень больная тема, и в разных городах уровень идиотизма по этому поводу разный. Вы не одни. Был летом впервые в городе Алматы, там была такая же ситуация, но потом появился просветленный чиновник. И все заборы были убраны за одну ночь, как киоски в Москве. Теперь там нет заборов, а безопасность на улицах достигается другими способами, через программу vision zero.

От редакции. Стратегия Vision Zero впервые была разработана в Швеции в 1997 году. Такие города, как Париж, Берлин, Стокгольм и австралийский штат Виктория уже взяли ее на вооружение. Она заключается в стремлении свести смертность на дорогах к нулю. Меры самые простые: перекрестки с круговым движением (на них значительно меньше аварий), дороги с разделительным барьером для встречных потоков, ограничение скорости в населенных пунктах до 30 км/час (именно такая скорость — предел, при котором при наезде пешеход выживет), очистка прилегающих к дорогам территорий от объектов, загораживающих обзор, фоторадары.

Ирина Антонова, архитектор девелоперской компании «Имена», считает, что тротуарный забор — это признак неправильно спланированной улицы:

- Вместе с заборами появляются дополнительные нормы: разрешенная скорость 79 км/час и нерегламентируемая ширина полос, которые только ухудшают городскую безопасность. Если посмотреть на опыт Москвы, где по договоренности при реконструкции улиц не ставят заборы вдоль дорог, то здесь применяют другие средства для безопасности: это успокоение трафика, установка новых пешеходных переходов и сужение автомобильных полос. Безопасность, благодаря этому, возрастает. На узкой полосе люди боятся разгоняться. Так что во многом безопасность лежит не на инспекторе, а на проектировщике улицы.

Если установить забор, то люди все равно продолжают выходить на дорогу либо перестают пользоваться улицей. Поэтому локальное решение с установкой забора влияет на транспортную ситуацию в городе в целом. Это не только разговор о безопасности, это вопрос об удобстве города для людей. В Нидерландах, Дании, Великобритании нет заборов. В любой европейской городской модели такая иерархия: пешеход-велосипед-общественный транспорт-личный автомобиль. Для людей важна проницаемость городских улиц и пешеходная доступность.

А блогер Илья Варламов говорит, что забор — это первый признак того, что улицы проектируют неграмотные… (нехорошие люди):

- Проблема озаборивания уже давно захватила наши города и сделала из городских улиц тюремную зону. Дворы могут утопать в грязи, памятники разваливаться, народ погибать в авариях, трамваи сходить с рельсов, но заборы всегда будут в приоритете чиновников. Особенно всё плохо с улицами, которыми мы пользуемся каждый день. Заборы в этих местах в прямом смысле могут убить вас или вашего близкого человека.



Устанавливать километры заборов вдоль улиц придумали полицейские, которые видели в этом основное решение проблем безопасности. Затем эти требования были закреплены в ГОСТах для участков у школ и рядом со светофорами. Хотя это не помешало полиции под соусом безопасности требовать установки заборов вдоль всех улиц без разрывов.

Некоторые города пробовали отбиться от этой напасти: находили противоречия в стандартах, объясняли невозможность поставить ограду над коммуникациями и просто взывали к здравому смыслу. К сожалению, успеха практически никто не добился — полицейские шли в суд, судьи слепо признавали вину муниципалитетов, из казны платили штраф, и на этом история заканчивалась. Идти дальше никто не пытался, опасаясь очередного взыскания в 300 тысяч. В итоге сформировался порочный круг, который сегодня практически невозможно победить, даже поменять забор на столбики с цепью не дадут.

Но! У мэрии любого города есть все необходимые инструменты, чтобы избавить город от заборов! Сделать его безопасным и комфортным!

Кстати, жители Казани создали петицию «Казань - против заборов», в которой требуют от властей столицы Татарстана прекратить заборный беспредел и публично признать ошибочность проводимой политики, извиниться перед жителями и убрать заборы.

А нам так неслабО?..