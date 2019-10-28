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В Туле выступит соавтор саундтрека к фильму «Одиннадцать друзей Оушена»
На снимке Лео Абрахамс. Фото на muzenergo.ru/abrahams

В Туле выступит соавтор саундтрека к фильму «Одиннадцать друзей Оушена»

Большой гитарно-электронный концерт саунд-продюссера из Великобритании Лео Абрахамса пройдет 14 ноября в «Типографии». Начало в 19.00

Концерт состоится в рамках большого сольного тура по стране, организованного при поддержке Посольства Великобритании в Москве в рамках «Года музыки — 2019».

Гостей ожидает актуальная и осмысленная гитарная музыка на стыке инди, электроники. Его композиции звучали в множестве известных фильмов — среди них такие блокбастеры, как франшиза о «друзьях Оушена», «Код 46», «Милые кости», ряд европейских работ.

В списке работ есть записи с Лондонским филармоническим оркестром и запись гитары для Бориса Гребенщикова.

Билеты на концерт Лео Абрахамса доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

 

Купить билет

 

Забронировать и купить билеты можно по красной кнопке выше или обратившись в любую точку продаж Myslo-кассы по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

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  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

 

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