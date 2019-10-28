В тульской деревне Ямны закрыли школу: стоит вопрос о сносе здания

Фото ОНФ.

Ученики ездят на занятия либо в соседний поселок Иншинский, либо в Тулу.

Тревогу забили тульские активисты Общероссийского народного фронта. Ранее к ним обратились родители детей, посещавших учебное заведение в Ямнах. Они рассказали, что в июне 2018 г. школа была закрыта на капитальный ремонт.

Вновь открыть свои двери учебное заведение должно было 1 сентября 2019 г., но этого не произошло.

В настоящий момент здание пустует: кровля разобрана, часть окон разбита, во дворе валяется гора досок. По словам родителей, в школе отключено электричество и отопление, а из-за того, что нет крыши, дождь проникает внутрь и еще больше разрушает здание.

Ремонт школы в Ямнах начали полтора года назад. Первоначально в здании, которое было построено в 30-х годах, находился производственный кооператив, а в 60-е годы здесь открыли школу. Ремонт начали на основании технической экспертизы, признавшей здание частично аварийным. На собрании родителям сообщили, что работы завершатся к 1 сентября нынешнего года. На время ремонта детей перевели в школу поселка Иншинский.

– В настоящий момент наши дети учатся в школе поселка Иншинский. Каждый день школьников отвозят к месту учебы и обратно, но дети проводят в дороге более часа, встают в 6 утра, так как первый рейс отправляется в 7.00. Получается, что к двум часам дня дети как будто отрабатывают восьмичасовую смену. Кроме того, в школе ребята и педагоги вынуждены искать кабинет для проведения занятий, так как иншинская школа не располагает необходимым количеством аудиторий для такого числа обучающихся, — рассказали жители деревни Ямны.

О том, что школу собираются закрыть, а здание, вероятнее всего, снести, жители узнали в сентябре. По результатам повторной экспертизы здание признано аварийным, а значит, ремонту оно не подлежит.

Школа в Ямнах является единственной для 12 ближайших населенных пунктов: шести деревень и шести коттеджных поселков. Подобная история три года назад произошла в соседнем селе Федоровка, там школу признали аварийной и снесли. Новое учебное заведение так и не было построено.

– В школе в Ямнах учились более ста детей. Каждый год учебное заведение пополнялось первоклассниками. Деревня не является умирающей. Получать школьное образование ребята должны рядом с домом, а не за несколько километров. Активисты взяли ситуацию на контроль и будут следить, чтобы на месте закрывшейся школы не появился торговый центр либо другое коммерческое заведение. Мы будем добиваться сохранения образовательного учреждения в районе деревни Ямны в соответствии с национальным проектом «Образование», — прокомментировала член штаба ОНФ в Тульской области Ольга Ларичева.

Активисты ОНФ направили обращение в Управление образования администрации города Тулы с просьбой принять меры по сохранению школы.