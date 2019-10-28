Под Тулой грузовик вырвал бок у легковушки

Утром 28 октября в районе 200-го км автодороги М-2 «Крым» (неподалеку от села Грумант) произошло серьезное ДТП с участием грузовика «ГАЗон NEXT» и легкового автомобиля «Опель Корса».

По имеющийся на данный момент информации, грузовое транспортное средство двигалось по направлению к Щекино, а легковушка — в сторону Тулы. По предварительным данным, «Опель» выехал на полосу встречного движения, врезался сначала в угол кузова грузовика, затем — в заднее колесо.

Удар был такой силы, что у легковушки вырвало большую часть левого борта вместе с колесом. Обломки разлетелись на расстояние более 100 метров.

Как поделился с корреспондентом Myslo водитель грузовика, остановившись после удара, он боялся идти в сторону легковушки, предполагая, что водитель получил серьезные повреждения и скончался. Однако за рулем находилась женщина, которая хоть и получила травмы, но была жива. Пострадавшая доставлена в больницу.

Подробности происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Отметим, что 19 августа практически на этом же участке трассы произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей – Lexus RX-350, Kia Rio, микроавтобуса Volkswagen Crafter и отечественной «Лады».

После столкновения машины загорелись. По предварительным данным, Lexus столкнулся с попутной «Ладой», которая вылетела на встречную полосу, врезалась в Kia Rio и по касательной задела Volkswagen Crafte.

Погибли 27-летний водитель Kia Rio, 60-летний водитель «Лады» и его 60-летняя пассажирка, а также 84-летняя пассажирка Lexus. Женщина - водитель внедорожника - была госпитализирована. По предварительным данным, у неё были проблемы с сердцем, которые могли спровоцировать аварию.