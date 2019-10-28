БК «Арсенал» в первом матче обыграл БК «Нефтехимик»

Фото из архива Myslo.

БК «Арсенал» провел домашний матч с «Нефтехимиком» из Тобольска. Наш соперник приехал в Тулу в усеченном составе — всего восемь человек и без одного из лидеров Алексея Альмушева.



Как сообщает пресс-служба тульского клуба, обе команды выдали ровный старт. В составе оружейников отметим Андрея Кузёмкина, который спешно адаптировался как ко второй Суперлиге, так и к тренерской философии Виктора Ускова. В этой игре на старте Андрей практически в одиночку держал «Арсенал» на плаву, реализовав за 4,5 минуты 3 дальних попытки из 3, после чего в игру активнее включись и остальные партнёры по команде.

По итогам игры туляки добились победы, обыграв соперника со счетом 89:66 (24:22, 14:10, 26:18, 25:16).

Самым результативным в нашей команде стал Андрей Кузёмкин, набравший 20 очков, 18 из которых дальними бросками.

Повторный матч состоится сегодня, 28 октября, в 19.00.