новости
новости
Регистрация
БК «Арсенал» в первом матче обыграл БК «Нефтехимик»
Фото из архива Myslo.

БК «Арсенал» в первом матче обыграл БК «Нефтехимик»

Ответная игра состоится сегодня, 28 октября, в 19.00. Приходите поддержать наших спортсменов!

БК «Арсенал» провел домашний матч с «Нефтехимиком» из Тобольска. Наш соперник приехал в Тулу в усеченном составе — всего восемь человек и без одного из лидеров Алексея Альмушева.

Как сообщает пресс-служба тульского клуба, обе команды выдали ровный старт. В составе оружейников отметим Андрея Кузёмкина, который спешно адаптировался как ко второй Суперлиге, так и к тренерской философии Виктора Ускова. В этой игре на старте Андрей практически в одиночку держал «Арсенал» на плаву, реализовав за 4,5 минуты 3 дальних попытки из 3, после чего в игру активнее включись и остальные партнёры по команде.
 
По итогам игры туляки добились победы, обыграв соперника со счетом 89:66 (24:22, 14:10, 26:18, 25:16).
Самым результативным в нашей команде стал Андрей Кузёмкин, набравший 20 очков, 18 из которых дальними бросками.
 
Повторный матч состоится сегодня, 28 октября, в 19.00.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:04 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
БК АрсеналБК Нефтехимикбаскетболбаскетбольный

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле стартовал 4-й #фитнесмарафон71
В Туле стартовал 4-й #фитнесмарафон71
В тульской деревне Ямны закрыли школу: стоит вопрос о сносе здания
В тульской деревне Ямны закрыли школу: стоит вопрос о сносе здания
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.