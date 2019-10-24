Какие улицы Тулы будут обесточены 25 октября

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. Советская, 12, 14, 16,

ул. Пирогова, 46-68 (чётн.), 33-49 (нечётн.),

ул. Жуковского, 51-69 (нечётн.), 62-82 (чётн.),

ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.),

ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а,

пр-т Ленина, 49,

ул. 9 Мая, 29 к.1, 33, 37, 37 к. 1,

ул. Седова, 19, 21,

ул. Макаренко, 3, 16, 18, 14,

ул. Копровая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12,

пер. Дачный, 1-11,

пер. Доменный, 1-13,

ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),

ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),

ул. Сортировочная, 1-10-а,

ул. Кутузова, 183-217 (нечётн.), 150,

пер. Кирпичный, 4-12,

ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн),

ул. Демидовская, 172-192 (чётн), 211-225 (нечётн),

ул. Железнодорожная, 14-23,

ул. Октябрьская, 132,

п. Октябрьский: 8-й пр-д, 34-50 (чётн.), 29-41 (нечётн.),

9-й пр-д, 36-46 (чётн.), 39-б-51 (нечётн),

13-й пр-д, 13, 14, 15,

26-й пр-д, 1-10,

ул. Карпова, 50, 52, 58, 60,

п. Южный: ул. Клубная, 31, 33,

ул. 2-я Овражная, 2-б, 1-33,

ул. Рабочая, 1-19,

ул. Зелёная, 1-а, 2-а, 1-13,

ул. Транспортная, 15, 23,

ул. Клубная, 4-14 (чётн.), 15-27 (нечётн.), 20, 22, 24, 26, 27-а, 25-а,

ул. Лесная, 1-16, 10-б, 16-а, 32-42,

ул. Шахтёрская, 10-28 (чётн.), 45-а,

ул. Центральная, 3-15 (нечётн.), 6-16 (чётн.), 28,

ул. Советская, 1, 3,

п. Менделеевский: ул. Кирова, 2, 3, 4, 5,

ул. Скуратовская, 141, 135, 137, 137/1, 119, 115, 117,

ул. Калинина, 1-б,

пер. Пушкинский, 5,

ул. Жданова, 2.