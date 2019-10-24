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Какие улицы Тулы будут обесточены 25 октября

Какие улицы Тулы будут обесточены 25 октября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Советская, 12, 14, 16,
  • ул. Пирогова, 46-68 (чётн.), 33-49 (нечётн.),
  • ул. Жуковского, 51-69 (нечётн.), 62-82 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.),
  • ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а,
  • пр-т Ленина, 49,
  • ул. 9 Мая, 29 к.1, 33, 37, 37 к. 1,
  • ул. Седова, 19, 21,
  • ул. Макаренко, 3, 16, 18, 14,
  • ул. Копровая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12,
  • пер. Дачный, 1-11,
  • пер. Доменный, 1-13,
  • ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Сортировочная, 1-10-а,
  • ул. Кутузова, 183-217 (нечётн.), 150,
  • пер. Кирпичный, 4-12,
  • ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн),
  • ул. Демидовская, 172-192 (чётн), 211-225 (нечётн),
  • ул. Железнодорожная, 14-23,
  • ул. Октябрьская, 132,
  • п. Октябрьский: 8-й пр-д, 34-50 (чётн.), 29-41 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 36-46 (чётн.), 39-б-51 (нечётн),
  • 13-й пр-д, 13, 14, 15,
  • 26-й пр-д, 1-10,
  • ул. Карпова, 50, 52, 58, 60,
  • п. Южный: ул. Клубная, 31, 33,
  • ул. 2-я Овражная, 2-б, 1-33,
  • ул. Рабочая, 1-19,
  • ул. Зелёная, 1-а, 2-а, 1-13,
  • ул. Транспортная, 15, 23,
  • ул. Клубная, 4-14 (чётн.), 15-27 (нечётн.), 20, 22, 24, 26, 27-а, 25-а,
  • ул. Лесная, 1-16, 10-б, 16-а, 32-42,
  • ул. Шахтёрская, 10-28 (чётн.), 45-а,
  • ул. Центральная, 3-15 (нечётн.), 6-16 (чётн.), 28,
  • ул. Советская, 1, 3,
  • п. Менделеевский: ул. Кирова, 2, 3, 4, 5,
  • ул. Скуратовская, 141, 135, 137, 137/1, 119, 115, 117,
  • ул. Калинина, 1-б,
  • пер. Пушкинский, 5,
  • ул. Жданова, 2.
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Автор: Леонид Почекин
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