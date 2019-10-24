В Туле состоится четвёртый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

Одной из основных площадок профессиональных соревнований станет детский технопарк «Кванториум».

С 28 октября по 1 ноября в оружейной столице пройдёт IV Региональный чемпионат Тульской области «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). Его основная цель – повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования с помощью объединения лучших практик и профессиональных стандартов.

Тульский детский технопарк «Кванториум» станет одной из площадок для проведения чемпионата. Там будут проходить соревнования по компетенции «Изготовление прототипов».

В чемпионате примут участие учащиеся образовательных учреждений, студенты профессиональных организаций Тульской области, эксперты и специалисты региональных предприятий и организаций.

Шесть команд воспитанников тульского «Кванториума» выступят в трёх компетенциях: «Лабораторный химический анализ», «Изготовление прототипов» и «Предпринимательство».