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Сергей Безруков привезёт в Тулу два спектакля
Фото из архива MySlo

Сергей Безруков привезёт в Тулу два спектакля

Гастроли Московского Губернского театра состоятся 5 и 6 ноября.

В Тульском академическом театре драмы столичные артисты представят тулякам две постановки. Гастроли состоятся в рамках Года театра при поддержке правительства Тульской области.

Спектакль по пьесе А. П. Чехова «Вишнёвый сад» – это история о потере вишнёвого сада в постановке Сергея Безрукова, посвященная многолетней и безнадежной любви. Знаменитый вишнёвый сад обретёт вполне зримый образ: зрители увидят, как он цветёт, увядает и исчезает с лица земли.

Также будет представлен караоке-спектакль «Энергичные люди» по произведению Василия Шукшина. Действие пьесы происходит в 70-е годы прошлого века. Её герои – авантюристы, спекулянты, «импровизаторы» эпохи соцреализма.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 0
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