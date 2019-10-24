Сергей Безруков привезёт в Тулу два спектакля

Фото из архива MySlo

В Тульском академическом театре драмы столичные артисты представят тулякам две постановки. Гастроли состоятся в рамках Года театра при поддержке правительства Тульской области.

Спектакль по пьесе А. П. Чехова «Вишнёвый сад» – это история о потере вишнёвого сада в постановке Сергея Безрукова, посвященная многолетней и безнадежной любви. Знаменитый вишнёвый сад обретёт вполне зримый образ: зрители увидят, как он цветёт, увядает и исчезает с лица земли.

Также будет представлен караоке-спектакль «Энергичные люди» по произведению Василия Шукшина. Действие пьесы происходит в 70-е годы прошлого века. Её герои – авантюристы, спекулянты, «импровизаторы» эпохи соцреализма.