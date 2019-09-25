В Узловой строят водопровод длиной более 5 км

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Он обеспечит водой три улицы и несколько переулков.

В Узловском районе ведется строительство водовода для централизованного водоснабжения улиц Братской, Межевой, Садовой, а также прилегающих переулков. Работы ведутся по региональной программе «Чистая вода Тульской области».

Подрядчик подводит к частным домам водопровод протяженностью 5,31 км. Работы завершены наполовину, новый водовод будет готов к 1 ноября. Колодцы, из которых раньше жители брали воду, с прошлого года стали мелеть и пересыхать. Был организован подвоз чистой воды, а затем началось строительство водовода. Пользоваться центральным водоснабжением смогут 2000 человек. Правда, подводить воду к домам жителям придётся за свой счёт.

По словам министра ЖКХ Тульской области Олега Дючкова, в этом году по программе «Чистая вода Тульской области» в 17 муниципалитетах идут строительство, модернизация и капремонт объектов водоснабжения:

Олег Дючков – По поручению губернатора Алексея Дюмина впервые в регионе реализуется системное решение по модернизации системы водоснабжения. На программу «Чистая вода Тульской области» выделено 228 млн рублей. В работе 78 объектов, расположенных в 43 населенных пунктах. Это строительство и реконструкция 14 артезианских скважин и 8 насосных станций, ремонт и замена 127 км водопровода.

На 29 объектах в 12 муниципальных образованиях работы уже завершены. До 2024 года Тульская область планирует освоить порядка 1,2 млрд рублей по федеральной программе «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология». В течение следующего года по этой программе будет реконструирован водопровод поселке Грицовский Веневского района. Олег Дючков отметил, что министерство планирует подать заявку на строительство в поселке станции обезжелезивания и очистки воды.

До 2024 года качественной питьевой водой будут обеспечены еще более 50 тысяч жителей Тульской области.