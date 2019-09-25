новости
новости
Регистрация
В Узловой строят водопровод длиной более 5 км
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Узловой строят водопровод длиной более 5 км

Он обеспечит водой три улицы и несколько переулков.

В Узловском районе ведется строительство водовода для централизованного водоснабжения улиц Братской, Межевой, Садовой, а также прилегающих  переулков. Работы ведутся по региональной программе «Чистая вода Тульской области».

Подрядчик подводит к частным домам водопровод протяженностью 5,31 км. Работы завершены наполовину, новый водовод будет готов к 1 ноября. Колодцы, из которых раньше жители брали воду, с прошлого года стали мелеть и пересыхать. Был организован подвоз чистой воды, а затем началось строительство водовода. Пользоваться центральным водоснабжением смогут 2000 человек. Правда, подводить воду к домам жителям придётся за свой счёт.

По словам министра ЖКХ Тульской области Олега Дючкова, в этом году по программе «Чистая вода Тульской области» в 17 муниципалитетах идут строительство, модернизация и капремонт объектов водоснабжения:

Олег Дючков

– По поручению губернатора Алексея Дюмина впервые в регионе реализуется системное решение по модернизации системы водоснабжения. На программу «Чистая вода Тульской области» выделено 228 млн рублей. В работе 78 объектов, расположенных в 43 населенных пунктах. Это строительство и реконструкция 14 артезианских скважин и 8 насосных станций, ремонт и замена 127 км водопровода.

На 29 объектах в 12 муниципальных образованиях работы уже завершены. До 2024 года Тульская область планирует освоить порядка 1,2 млрд рублей по федеральной программе «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология». В течение следующего года по этой программе будет реконструирован водопровод поселке Грицовский Веневского района. Олег Дючков отметил, что министерство планирует подать заявку на строительство в поселке станции обезжелезивания и очистки воды.

До 2024 года качественной питьевой водой будут обеспечены еще более 50 тысяч жителей Тульской области.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:37 +2
Другие статьи по темам
Событие
министерство ЖКХправительство Тульской областипроект Чистая вода Тульской областистроительство водопроводаводоснабжение
Место
Тульская областьУзловая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Стартовал матч 1/16 Кубка России между «Факелом» и «Арсеналом»
Стартовал матч 1/16 Кубка России между «Факелом» и «Арсеналом»
Регоператор «МСК-НТ» и экоактивисты провели совместную акцию в Суворове
Регоператор «МСК-НТ» и экоактивисты провели совместную акцию в Суворове
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.