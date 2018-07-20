Жителям Узловой предлагают пить не соответствующую СанПиН воду
Уставшие от постоянно ржавой воды жители обратились в Роспотребнадзор с просьбой провести анализ воды и проверить ее на соответствие гигиеническим нормам.
Проблема с водоснабжением в Красной Узловой не нова. Причем, как с горячей, так и холодной. Первой регулярно просто нет, как, например, сейчас: вместо обещанных двух недель горячей воды нет уже четыре. Холодная же, как оказалась, и вовсе не соответствует предъявляемым требованиям СанПиНа.
Жители обратились в Роспотребнадзор с просьбой провести анализ воды и проверить ее на соответствие нормам. Ответ был предсказуем: вода требованиям не соответствует.
На экспертизу отдавали две пробы. Одна из них была взята в доме № 38 по ул. Завенягина. Выявлено превышение по:
- цветности — в 1,3 раза;
- жесткости — в 3 раза;
- железу — в 2 раза.
Отбор второй пробы производился на насосной станции 3-го подъема Новолюбовского водозабора ООО «К-Сервис». Итог — превышение по:
- цветности — в 1,8 раза;
- жесткости — в 3 раза;
- железу — в 8 раз.
Напомним, Myslo неоднократно уже писал о проблемах с водоснабжением Красной Узловой. Так, в конце мая жители сообщали о том, что холодной воды на верхних этажах домов в микрорайоне нет уже пять дней, а из горячего все это время течет ярко-ржавая жидкость. Год назад ситуация была аналогичной: жители сообщали о перебоях с водой почти каждый вторник и четверг на протяжении нескольких недель.
Каждый раз причина одна и та же — ремонт на системах водоснабжения, либо плановый, либо аварийный. Но ни те, ни другие работы при этом не выполняются так, чтобы качественно изменить жизнь узловчан.
На днях проблема с водоснабжением в Узловой обсуждалась на рабочем совещании губернатора Тульской области. На нем глава администрации Узловского района николай Терехов сообщил, что сети холодного водоснабжения микрорайона Красная Узловая, п. Дубовка и п. Партизан с 2006 года находились в конкурсном управлении — являлись частью конкурсной массы обанкротившегося Теплохозяйства. Работы по капитальному ремонту в связи с этим не производились, а износ их продолжался. Выведены они из состава конкурсной массы только в 2015 году. Теперь, по его словам, муниципалитет теперь может вкладывать средства в инфраструктуру и прорабатывать варианты концессионного соглашения.