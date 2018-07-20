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Жителям Узловой предлагают пить не соответствующую СанПиН воду

Жителям Узловой предлагают пить не соответствующую СанПиН воду

Уставшие от постоянно ржавой воды жители обратились в Роспотребнадзор с просьбой провести анализ воды и проверить ее на соответствие гигиеническим нормам.

Проблема с водоснабжением в Красной Узловой не нова. Причем, как с горячей, так и холодной. Первой регулярно просто нет, как, например, сейчас: вместо обещанных двух недель горячей воды нет уже четыре. Холодная же, как оказалась, и вовсе не соответствует предъявляемым требованиям СанПиНа.

Жители обратились в Роспотребнадзор с просьбой провести анализ воды и проверить ее на соответствие нормам. Ответ был предсказуем: вода требованиям не соответствует.

На экспертизу отдавали две пробы. Одна из них была взята в доме № 38 по ул. Завенягина. Выявлено превышение по:

  • цветности — в 1,3 раза;
  • жесткости — в 3 раза;
  • железу — в 2 раза.

Отбор второй пробы производился на насосной станции 3-го подъема Новолюбовского водозабора ООО «К-Сервис». Итог — превышение по:

  • цветности — в 1,8 раза;
  • жесткости — в 3 раза;
  • железу — в 8 раз.
 
О результатах инициаторы проверки рассказали в соцсетях и призвали провести подобную проверку в каждом доме, если есть сомнения в качестве поставляемого ресурса:
 
«Видя всё бездействие и откровенное игнорирование стратегических проблем города и мнения населения, жители одного из домов по ул. Завенягина, не стали дожидаться очередной показухи от должностных лиц, отвечающих за ЖКХ, и сделали экспертизу на предмет пригодности поставляемой питьевой воды к использованию по назначению. Результат оказался ожидаемым. В заключении чёрным по белому указано, что поставляемая вода не соответствует требованиям питьевой, следовательно расчёт должен производиться как за техническую воду (как вы понимаете, цена отличается в разы). Так как спасение утопающих — дело рук самих утопающих, а местные органы предсказуемо становятся не на сторону нищающего населения, давайте противостоять системе вместе! Каждому дому, который сомневается в качестве поступающей воды, предлагаем сделать аналогичную экспертизу и наказать систему рублём! Вместе мы сила!»
 
Жители действительно имеют право обратиться в ресурсоснабжающую организацию и потребовать перерасчета за некачественную услугу.
 

Напомним, Myslo неоднократно уже писал о проблемах с водоснабжением Красной Узловой. Так, в конце мая жители сообщали о том, что холодной воды на верхних этажах домов в микрорайоне нет уже пять дней, а из горячего все это время течет ярко-ржавая жидкость. Год назад ситуация была аналогичной: жители сообщали о перебоях с водой почти каждый вторник и четверг на протяжении нескольких недель.

Каждый раз причина одна и та же — ремонт на системах водоснабжения, либо плановый, либо аварийный. Но ни те, ни другие работы при этом не выполняются так, чтобы качественно изменить жизнь узловчан.

На днях проблема с водоснабжением в Узловой обсуждалась на рабочем совещании губернатора Тульской области. На нем глава администрации Узловского района николай Терехов сообщил, что сети холодного водоснабжения микрорайона Красная Узловая, п. Дубовка и п. Партизан с 2006 года находились в конкурсном управлении — являлись частью конкурсной массы обанкротившегося Теплохозяйства. Работы по капитальному ремонту в связи с этим не производились, а износ их продолжался. Выведены они из состава конкурсной массы только в 2015 году. Теперь, по его словам, муниципалитет теперь может вкладывать средства в инфраструктуру и прорабатывать варианты концессионного соглашения.

Однако предпринимаемых мер явно недостаточно. Помимо Узловой, на совещании обсуждались и проблемы с водоснабжением других районо. по итогу Алексей Дюмин поручил министру строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноре Шевченко систематизировать предложения глав по решению всех обозначенных вопросов и совместно с ними разработать комплекс мер по улучшению качества водоснабжения.
 
«Нужно уходить от латания дыр и начинать комплексно решать накопившиеся проблемы. Минфину Тульской области поручаю увеличить объем бюджетных ассигнований на программу модернизации объектов ЖКХ с учетом потребностей, обозначенных министерством строительства и ЖКХ региона», — сказал глава региона.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:20 0
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Событие
ржавая воданормы СанПина
Место
Тульская областьУзловая

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