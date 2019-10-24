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Назначен новый начальник отдела полиции «Ленинский»
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Назначен новый начальник отдела полиции «Ленинский»

Им стал подполковник полиции Виталий Ушалов.

Приказом УМВД России по Тульской области назначен новый начальник отдела полиции «Ленинский» УМВД России по г.Туле. Это подразделение обслуживает территорию Большой Тулы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, руководить отделом полиции будет подполковник полиции Виталий Ушалов. Ранее он работал заместителем начальника отдела полиции «Криволученский».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:19 +2
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