Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с питьевой водой в Узловой

Ведомство рассказало, почему вода в городе не соответствует требованиям СанПиНа.

Ранее Myslo писал о ситуации с водоснабжением в Узловой. Так, жители дома № 38 по ул. Завенягина обратились в Роспотребнадзор с просьбой провести анализ воды и проверить ее на соответствие нормам. Оказалось, что вода требованиям не соответствует. Подробнее здесь.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области прокомментировало ситуацию:

- Ведомство считает, что в публикациях СМИ не в полной мере и не всегда в контексте освещена ситуация с качеством воды в Узловой.

Питьевая вода в Узловой на протяжении многих лет остается безопасной в микробиологическом отношении, что подтверждается многочисленными лабораторными исследованиями. Что касается химического состава питьевой воды, то имеет место, как временное ухудшение показателей по различным причинам, так и неравномерность химического состава в разных районах г. Узловая.

При этом Управление принимает меры по понуждению хозяйствующих субъектов и администрации МО к принятию мер по доведению качества питьевой воды до установленных нормативов.

Учитывая жалобы жителей жилого дома 38 по ул. Завенягина в г. Узловая, в июле текущего специалистами Управления была проведена внеплановая проверка в отношении ресурсоснабжающей организации ООО «К-Сервис». Пробы воды были отобраны у жителей дома 38 по ул. Завенягина и на насосной станции II подъёма Новолюбовского водозабора филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Новомосковске».

В связи с выявленным несоответствием качества питьевой воды санитарным требованиям юридическое лицо ООО «К-Сервис» привлечено к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

В Роспотребнадзоре отметили, что ситуация с водоснабжением в городе находится под постоянным контролем ведомства.

- Предыдущая ресурсоснабжающая организация ООО «Узловский коммунальный сервис», осуществляющая водоснабжение до мая 2018 г., в 2017 году трижды подвергалась административным штрафам по ст. 6.5 КоАП РФ за качество питьевой воды.

По материалам службы в апреле текущего года Узловским городским судом было вынесено решение в отношении данной организации о прекращении противоправных действий по предоставлению коммунальной услуги холодного водоснабжения ненадлежащего качества и проведению комплекса мероприятий по улучшению качества подаваемой населению питьевой воды.

В результате указанных действий ресурсоснабжающей организацией ООО «К-Сервис» совместно с администрацией М. О. Узловский район в первом полугодии проведены мероприятия по восстановлению станции обезжелезивания завершены и проводятся работы по модернизации Новолюбовского водозабора.

В настоящее время ООО «Узловский коммунальный сервис» услуги по водоснабжению населению не оказывает.

Установленное временное ухудшение качество питьевой воды связано с проводимыми в июне работами на сетях водоснабжения в мкр. Красная Узловая.

Ситуация находится на контроле Управления.

В ведомстве обратили внимание жителей, что территориальный отдел Управления готов оказать консультации по обеспечению прав граждан на услугу водоснабжения, в том числе о порядке перерасчета оплаты за предоставление некачественной услуги водоснабжения.