Законсервированы и укрыты почти все фонтаны в Туле

Фото пресс-службы администрации г. Тулы

В областном центре завершают работу по укрытию фонтанов на зимний период. Консервацию же полностью завершили еще 15 октября: в скверах «Тулякам — героям Советского Союза», Тульского академического театра драмы, Л. Н. Толстого , у мемориала «Защитникам неба Отечества», в Октябрьском сквере, возле дома 14 по Красноармейскому проспекту и на проспекте Ленина, у домов 61 и 63.

«Эти гидротехнические сооружения после уборки укрыли материалом, который защитит их от пыли, грязи и снега. Последним объектом, который специалисты „одевают“ на зиму, стал фонтан на Крестовоздвиженской площади. Завершить укрывные мероприятия на объекте планируют к концу этой недели», — сообщает пресс-служба городской администрации.