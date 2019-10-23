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Законсервированы и укрыты почти все фонтаны в Туле
Фото пресс-службы администрации г. Тулы

Законсервированы и укрыты почти все фонтаны в Туле

Полное завершение всех работ запланировано на конец этой недели.

В областном центре завершают работу по укрытию фонтанов на зимний период. Консервацию же полностью завершили еще 15 октября: в скверах «Тулякам — героям Советского Союза», Тульского академического театра драмы, Л. Н. Толстого, у мемориала «Защитникам неба Отечества», в Октябрьском сквере, возле дома 14 по Красноармейскому проспекту и на проспекте Ленина, у домов 61 и 63.
 
«Эти гидротехнические сооружения после уборки укрыли материалом, который защитит их от пыли, грязи и снега. Последним объектом, который специалисты „одевают“ на зиму, стал фонтан на Крестовоздвиженской площади. Завершить укрывные мероприятия на объекте планируют к концу этой недели», — сообщает пресс-служба городской администрации.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:02 +3
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