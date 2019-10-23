Абонентам-должникам в Тульской области принудительно прекратили подачу газа

Газ могут отключить и при долге в 10 тысяч.

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Тула» совместно с сотрудниками газораспределительной организации принудительно приостановили газоснабжение собственникам частных домовладений, которые не допускали газовиков на свои придомовые территории для прекращения подачи газа из-за накопившегося долга.

Газоснабжение ограничено должникам путем отключения от сети на участках подземных газопроводов при помощи специализированного оборудования и автомобильной спецтехники.

Так, газоснабжение дома по улице Салтыкова-Щедрина в Туле, собственник которого накопил долг за газ в размере 55 тысяч рублей, а также соседнего дома осуществлялось по газопроводу, проходящему по придомовой территории должника, который отказал газовикам в доступе для проведения работ.

В связи с этим газовиками выполнен перемонтаж надземной и подземной системы газораспределения и смонтирован отдельный газопровод к соседнему домовладению для обеспечения бесперебойного газоснабжения добросовестного абонента.

В селе Высокое (Тула) отключили от газа особняк, собственница которого сразу после отключения оплатила долг — 18 тысяч рублей. Владелец дома в Новомосковске на ул. Ломоносова проигнорировал неоднократные уведомления о возможном отключении газа за задолженность свыше 10 тысяч рублей. Эти абоненты также препятствовали газовикам в отключении газопроводов, расположенных на их территории. Подача газа в дома была прекращена с подземных газопроводов.

Для возобновления газоснабжения собственникам жилых помещений придется в полном объеме погасить просроченную задолженность перед поставщиком газа, а также возместить расходы газовой компании по приостановлению газоснабжения и работам по повторному пуску газа.

Всего в 2019 году за долги перед поставщиком газа было отключено 1 862 абонента, общая суммарная задолженность которых превышает 16 миллионов рублей. Большая часть проживает в Большой Туле — 530 должников. Их долг приближается к 6 миллионам. В Щекинском районе отключены 180 должников за просроченную дебиторскую задолженность в размере 1,6 млн рублей. На третьем месте по количеству отключенных недобросовестных потребителей — Новомосковский район: 135 абонентов, задолжавших в общей сложности 0, 6 млн рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 3.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет:

1. Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок:

от 31 до 90 дней — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;

от 90 дней и более — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;

2. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга. Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента.

3. Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек.

Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы могут в установленном порядке: