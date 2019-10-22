В Туле из-за ремонтных работ закроют железнодорожный переезд

В Туле с 24 по 25 октября будет закрыт железнодорожный переезд между Алексинским шоссе и улицей Железнодорожной в Заречье, сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Причина – плановые ремонтно-путевые работы. Переезд будет закрыт с 8.00 24 октября до 8.00 25 октября. Администрация города рекомендует водителям заранее выбирать пути объезда.