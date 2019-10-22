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Музей Станка приглашает на экскурсию с виртуальными гидами Станочком и щенком Шпинделем
Изображения предоставлены пресс-службой творческого индустриального кластера «Октава».

Музей Станка приглашает на экскурсию с виртуальными гидами Станочком и щенком Шпинделем

Герои расскажут ребятам историю тульской промышленности понятным и увлекательным языком.

Открытие «Экскурсии Станочка и Шпинделя» состоится 27 октября. Начало в 13.00.

Новая экскурсия точно удивит и детей, и родителей. Это настоящая игра, представляющая собой сюжетный лабиринт, где местоположение зрителя может внезапно меняться вслед за персонажами, которые перепрыгивают с одного экрана на другой.

Станочек и Шпиндель расскажут ребятам о большой семье станков, покажут
заводской цех и поведают о промышленной революции. Экскурсия разработана для детей от 6 до 10 лет.

В день открытия планируется пять сеансов, на которые следует зарегистрироваться заранее.

Сеансы стартуют каждый час: 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.

Станочек и Шпиндель наверняка уже знакомы многим по комиксу писательницы Дарьи Варденбург, который ранее издавал музей Станка.

На открытии будут присутствовать люди, которые приложили руку к созданию «Экскурсии Станочка и Шпинделя»:

  • Полина Шатохина — режиссер и соавтор сценария экскурсии «Станочек и Шпиндель» и спектакля «Мальчик, который потерял голос» в Музее Станка.
  • Ашот Мефодин — художник-мультипликатор экскурсии «Станочек и Шпиндель» и спектакля «Мальчик, который потерял голос» в Музее Станка.
  • Федор Кондращев — саунд-дизайнер экскурсии «Станочек и Шпиндель» и документальной постановки «Радиозавод. Голоса».
  • Сергей Сажников — технический директор экскурсии «Станочек и Шпиндель».
  • Продюсеры экскурсии — представители компании «Культура потребления».

 

«Экскурсии Станочка и Шпинделя» появятся в музее Станка на постоянной основе. В последующие дни цена билета составит 150 рублей для детей, 200
рублей для пенсионеров и студентов, и 250 рублей для взрослых.

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