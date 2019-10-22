Музей Станка приглашает на экскурсию с виртуальными гидами Станочком и щенком Шпинделем
Герои расскажут ребятам историю тульской промышленности понятным и увлекательным языком.
Открытие «Экскурсии Станочка и Шпинделя» состоится 27 октября. Начало в 13.00.
Новая экскурсия точно удивит и детей, и родителей. Это настоящая игра, представляющая собой сюжетный лабиринт, где местоположение зрителя может внезапно меняться вслед за персонажами, которые перепрыгивают с одного экрана на другой.
Станочек и Шпиндель расскажут ребятам о большой семье станков, покажут
заводской цех и поведают о промышленной революции. Экскурсия разработана для детей от 6 до 10 лет.
В день открытия планируется пять сеансов, на которые следует зарегистрироваться заранее.
Сеансы стартуют каждый час: 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.
Станочек и Шпиндель наверняка уже знакомы многим по комиксу писательницы Дарьи Варденбург, который ранее издавал музей Станка.
На открытии будут присутствовать люди, которые приложили руку к созданию «Экскурсии Станочка и Шпинделя»:
- Полина Шатохина — режиссер и соавтор сценария экскурсии «Станочек и Шпиндель» и спектакля «Мальчик, который потерял голос» в Музее Станка.
- Ашот Мефодин — художник-мультипликатор экскурсии «Станочек и Шпиндель» и спектакля «Мальчик, который потерял голос» в Музее Станка.
- Федор Кондращев — саунд-дизайнер экскурсии «Станочек и Шпиндель» и документальной постановки «Радиозавод. Голоса».
- Сергей Сажников — технический директор экскурсии «Станочек и Шпиндель».
- Продюсеры экскурсии — представители компании «Культура потребления».
«Экскурсии Станочка и Шпинделя» появятся в музее Станка на постоянной основе. В последующие дни цена билета составит 150 рублей для детей, 200
рублей для пенсионеров и студентов, и 250 рублей для взрослых.