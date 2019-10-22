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Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 23 октября

Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 23 октября

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Л. Чайкиной, 1-15,
  • ул. Бывший Монастырь, 1, 3, 4, 5-а,
  • Мясново: ул. Болотова, 69-а, 77, 68-а,
  • Одоевское шоссе, 12,
  • 4-й пр-д, 49, 53,
  • ул. Н. Краснослободская, 40-52 (чётн.), 37-45 (нечётн.), 37-б,
  • ул. В. Краснослободская, 103, 101-б, 99,
  • ул. Привокзальная, 60, 62, 64,
  • ул. Сойфера, 27, 29,
  • ул. Фрунзе, 5,
  • ул. Жореса, 2-20 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
  • ул. 2-я Хомутовка, 7-31 (нечётн.), 12-26 (чётн.),
  • ул. Томпа, 2-26 (чётн.), 3-35 (нечётн.),
  • ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.),
  • ул. Газовая, 30, 32, 34,
  • ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Верещагина, 1-22, 2-а, 1-а, 1-б, 1-в,
  • ул. Коксовая, 33, 35, 38-48 (чётн.),
  • пр-д Верещагина, 1-7,
  • Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),
  • ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.),
  • ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138-144 (чётн.),
  • п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а, 2-б, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
  • ул. Никитина, 8, 10,
  • ул. Овражная, 71-95,
  • п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-45, 74-108, 116-а, 122-162-а (чётн.),
  • ст. Ясная Поляна, 1-а, 1, 2,
  • п. Рудаково: ул. Победы, 19-35,
  • ул. Л. Толстого, 1-29,
  • ул. Октябрьская, 1-18,
  • п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.),
  • ул. Школьная, 1-12.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:48 0
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