В Донском чиновников обязали демонтировать аварийный столб освещения

Он расположен рядом с жилыми домами и может рухнуть в любой момент.

Донской городской суд Тульской области рассмотрел дело по административному исковому заявлению заместителя городского прокурора к местной администрации о демонтаже осветительного столба.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что на территории заброшенного стадиона стоит бесхозный столб, на котором часто играют дети. Столб находится в аварийном состоянии, расположен рядом с жилыми домами и может рухнуть в любой момент.

Суд полностью удовлетворил исковые требования надзорного органа. Для предотвращения чрезвычайной ситуации столб должен быть демонтирован в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.