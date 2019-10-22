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В Донском чиновников обязали демонтировать аварийный столб освещения

В Донском чиновников обязали демонтировать аварийный столб освещения

Он расположен рядом с жилыми домами и может рухнуть в любой момент.

Донской городской суд Тульской области рассмотрел дело по административному исковому заявлению заместителя городского прокурора  к местной администрации о демонтаже осветительного столба.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что на территории заброшенного стадиона стоит бесхозный столб, на котором часто играют дети. Столб находится в аварийном состоянии, расположен рядом с жилыми домами и может рухнуть в любой момент.

Суд полностью удовлетворил исковые требования надзорного органа. Для предотвращения чрезвычайной ситуации столб должен быть демонтирован в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:45 +1
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