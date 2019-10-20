Тульские дизайнеры предлагают переделать онлайн-дверь на Казанской набережной
По их мнению, в закрытом состоянии данная конструкция напоминает электрощитовую. И покраска её в оранжевый не сильно улучшает ситуацию.
Участники проекта «Станок» считают, что надо «Заколотить окно в Москву». Об этом они написали на своем сайте:
Идея и вправду кажется хорошей. Это маркетинговый проект, который уже принёс результаты. Он даже засветился в Вечернем Урганте.
Некоторые жители Тулы, в частности дизайнеры и прочие представители креативной индустрии, возмутились визуальным исполнением идеи. В закрытом состоянии данная конструкция скорее напоминает электрощитовую, и покраска её в оранжевый не сильно улучшает ситуацию.
Вот такой очень похожий на онлайн-дверь объект расположен на пр. Ленина рядом с офисом редакции Myslo
«Критикуешь — предлагай», скажете вы? Мы и предлагаем. Станок запускает открытый конкурс для дизайнеров с призовым фондом в 5 тысяч рублей. Целью конкурса является создание визуальных концепций, которые на практике могли бы исправить исполнение данного проекта. Когда мы завершим конкурс, нет никаких гарантий, что руководство региона возьмёт их в работу. Но, мы сможем заявить о том, что в Туле достаточно талантливых людей, которые могут помочь избегать подобных инцидентов в будущем.
«Тульский край — земля силы и талантов». Так звучит лозунг программы развития Тульской области на период с 2016 по 2021 год. Может, пора начать пользоваться этими талантами?
Сроки подачи заявок: с 20 октября по 5 ноября. От авторов требуется визуальная концепция, поэтому отведенного времени вполне достаточно для тех людей, которые действительно хотят помочь.
5.000 рублей получит автор лучшей визуальной концепции альтернативной онлайн-двери в Москву. Отдельно будет оцениваться возможность применения к текущей конструкции. Выбирать победителя будут тульские дизайнеры, художники и деятели культуры, не участвовавшие в конкурсе.
Помните, что задача конкурса - не заработать денег, а показать, что в Туле много талантливых людей, к которым можно и нужно прислушиваться. Иначе мы будем иметь то, что имеем.
Отправить заявку в свободной форме можно в личные сообщения сообщества Вконтакте или на почту: stanokspace@yandex.ru.
Напомним, что «онлайн-дверь» в Москву открыла на набережной 15 октября 2019 года. И туляки уже успели назвать ее «жестоким изобретением».