Тульские дизайнеры предлагают переделать онлайн-дверь на Казанской набережной

По их мнению, в закрытом состоянии данная конструкция напоминает электрощитовую. И покраска её в оранжевый не сильно улучшает ситуацию.

Участники проекта «Станок» считают, что надо «Заколотить окно в Москву». Об этом они написали на своем сайте:

15 октября был запущен проект «Тула рядом», в рамках которого на станции метро Тульская в Москве и Казанской набережной в Туле была открыта виртуальная дверь. Через неё можно видеть происходящее по обе стороны и даже общаться между собой.

Нужно отметить, что идея не нова. В 2013 году был реализован проект «Europe. It’s Just Next Door». Но, как говорится, всё придумано до нас, поэтому обвинять в заимствовании идей будет неправильным.