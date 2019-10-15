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В Туле открылась «онлайн-дверь» в Москву

В Туле открылась «онлайн-дверь» в Москву

«Портал» установлен на Казанской набережной.

15 октября в регионе состоялся запуск маркетингового проекта «Тула рядом». На Казанской набережной у сцены установили «онлайн-дверь», которая соединит наш город с Москвой. Дверь «выходит» на станцию метро «Тульская» в Москве.
 
Онлайн-дверь — это монитор, на котором большую часть времени будут проходить онлайн-трансляции между Москвой и Тулой. В остальное время в столице с этого монитора будут демонстрироваться промо-ролики о Тульской области. Пассажиры Московского метро смогут наблюдать за тем, что происходит на Казанской набережной, а туляки — за движением на станции метро «Тульская».
 
 
 
Запуск проекта — результат тесного сотрудничества правительства Тульской области, правительства Москвы, Московского метрополитена, руководства ТДК «Тульский» и ПАО «Ростелеком».
 
С 12.00 и в Туле, и в Москве развернулась большая интерактивная программа. Десятки туляков пришли на набережную, чтобы передать виртуальный привет столице.
 
 
А затем проект торжественно открыл первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.
 
 
Юлия Темникова, исполняющая обязанности начальника Московского метрополитена, прямиком со станции метро «Тульская» обратилась к тулякам в режиме онлайн.
 
- Мы надеемся, что технологии ближайшего будущего будут способствовать тому, что с помощью карты «Тройка» мы сможем телепортироваться напрямую к вам в город Тулу и на Казанскую набережную, — пошутила Юлия. — А пока мы находимся здесь. Для наших пассажиров мы приготовили сюрпризы вместе с вами. Это гастрономические изыски, которые стали визитной карточкой Тулы: пряники, пастила, зефир. Мы здесь разместили информационные указатели, которые рассказывают о достопримечательностях, которые можно увидеть в Туле. Мы находимся всего в 2,5 часах езды друг от друга. Приглашаем вас приехать к нам и посмотреть у нас эту онлайн-дверь.
 
От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина Вячеслав Федорищев поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, руководство департамента транспорта и Московский метрополитен.
 
 
Юлии Темниковой поступил шуточный вопрос от туляков: есть ли в планах строительство ветки метро из Москвы до набережной?
 
– Сегодня первый шаг к такому дружественному сближению сделан, а дальше будет больше, — прокомментировала Юлия.
 
Вячеслав Федорищев рассказал, для чего создавался этот проект.
 

Вячеслав Федорищев

- Губернатором Тульской области поставлена задача максимально использовать туристический, культурный потенциал, который есть в регионе. Для этого необходимо не только заниматься системным развитием музеев, гостиничного бизнеса, ресторанов, но и также весь потенциал правильно «упаковать» и донести до тех людей, которые могут к нам приехать.

Для этого мы используем все возможности. Мы благодарны нашим коллегам и партнерам из компании «Ростелеком», которые благодаря новой современной цифровой инфраструктуре дали еще один проект для продвижения потенциала Тульской области. Это не только развлечение, но и в некотором смысле маркетинговый ход, который позволит показать всё богатство и красоту Тульской области.

По словам Вячеслава Федорищева, планируется, что в течение двух лет такие «онлайн-двери» появятся в ключевых достопримечательностях Тульской области, а также Москвы.
 
Дмитрий Ким, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком», отметил, что подобного проекта нет нигде в России.
 
Тульская область — первый регион, в котором появился подобный телемост.
 
 
Кроме того, в Москве сегодня начали работу презентационная площадка нашего региона и туристическо-информационный центр. Они расположены в торгово-деловом комплексе «Тульский». Проект был создан по инициативе губернатора Алексея Дюмина.
 

Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, председатель правления ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в РФ» Сергей Кривоносов:
 
– Считаю, что Москва — лидер по туристическому потоку в нашей стране, большой центр и поэтому очень важно, чтобы именно с Москвой у Тулы была настроена логистика таким образом, чтобы как можно больше туристов приезжали в Тулу, оставляли свои деньги, радовались тульскому гостеприимству. Я считаю, что акция оригинальна, она наверняка поможет развивать туризм в Туле. Мы будем этому максимально способствовать. Считаю, что Тула является перспективной жемчужиной туризма.
 
Отметим, что вместе с «порталом» на Казанской набережной появились два новых арт-объекта — тульский самовар и брендированная скамейка.
 
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:59 +5
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