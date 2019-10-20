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В ДТП на ул. Тургеневской в Туле пострадал один человек

В ДТП на ул. Тургеневской в Туле пострадал один человек

Автоавария произошла на пересечении с ул. Пушкинской.

Днем 20 октября на пересечении ул. Пушкинской и ул. Тургеневской в Туле столкнулись Suzuki SX4 и Land Rover Freelander 2. По предварительной информации, первый автомобиль следовал по ул. Тургеневской (главная дорога) и его не пропустил внедорожник.

В результате ДТП пострадала водитель Suzuki, но госпитализация ей не потребовалась.

 

Если вы стали очевидцем происшествия и хотите сообщить об этом в редакцию, связаться с корреспондентом Myslo Сергеем Стариковым можно по телефону +7-962-272-02-02 (WhatsApp и Viber круглосуточно).

Также прислать фото, видео можно на нашу почту news@myslo.ru или в группу ВКонтакте.

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:30 +5
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