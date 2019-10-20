В ДТП на ул. Тургеневской в Туле пострадал один человек

Днем 20 октября на пересечении ул. Пушкинской и ул. Тургеневской в Туле столкнулись Suzuki SX4 и Land Rover Freelander 2. По предварительной информации, первый автомобиль следовал по ул. Тургеневской (главная дорога) и его не пропустил внедорожник.



В результате ДТП пострадала водитель Suzuki, но госпитализация ей не потребовалась.

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