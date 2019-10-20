«Арсенал» – «Сочи»: текстовая трансляция матча – 1:1

Фото пресс-службы "Арсенала".

90' Пять минут добавил арбитр ко втором тайму.

90' Было бы удивительно, если бы сегодня желтую не получил один из тренеров. Мешков выписал предупреждение Точилину - наставнику "Сочи".

88' Настоящий штурм ворот устроили оружейники, однако Джанаев пару раз выручил свою команду. Кстати, по мнению экспертов телеканала "Матч Премьер", именно он и стал лучшим игроком матча.

88' Лесовой отдавал пас в штрафную на Ломовицкого, но тот не дотянулся.

86' Прессингует "Арсенал" соперника, очень хочется футболистам прервать свою неудачную серию! Верим в команду, поднажмите, ребята!

85' Классная атака от оружейников! Ломовицкий после передачи от Комбарова пробил в левый угол, но неточно.

83' Замена: Маргасов сменил Бурмистрова.

82' Соло от Мостового: пробежал пол поля, вышел практически один на один с Левавшовым, но зачем-то закрутился, видимо, хотел с помощью какого-то финта уйти от Денисова, который висел на хвосте, в итоге сам же и упал.

81' Замена: Луценко пошел отдыхать, вместо него вышел Тудорие.

80' Ууух! Бауэр «зарядил пушку»! Получился сильный удар, но мяч пролетел мимо ворот.

78' Даниил Лесовой сместился с центра вправо и прострелил издалека — выше ворот.

77' Вторую замену делает Точилин. Цаллагов уходит с поля, его меняет Полоз.

76' Луценко пробежал в штрафную по левому флангу, но проиграл борьбу в штрафной.

74' Ткачев пробил издалека по воротам Джанаева, голкипер отбился.

73' Никита Бурмистров принял передачу, оказавшись за спинами защитников «Арсенала». Офсайд.

71' Мяч прокатился по линии штрафной сочинцев, но передача была слишком сильной, никто не смог замкнуть ее.

70' Момент! Нобоа забросил мяч в штрафную оружейников, там передачу принял Цаллагов, но как-то странно обработал ее и не смог точно пробить.

68' Замены делают обе команды. У «Сочи» вместо Заболотного вышел Набиуллин, у «Арсенала» Лесовой заменил Кангву.

68' Очень много остановок в матче. Не успевают команды провести полноценные атаки.

67' Да что ж такое! Цвет настроения у Мешкова сегодня явно желтый :) Бурмистров получил предупреждение.

64' С такой нервной игрой удаление уже давно витало в воздухе. Кудряшов доигрался до второй желтой и покидает поле.

63' Миладинович пошел в жесткий стык с Ткачевым, не поверите, но очередная желтая карточка в матче.

62' Немного сбавили обороты команды. Пока мяч катают на своей половине поля арсенальцы.

59' Теперь и Беляев получил предупреждение.

57' Кангва получил желтую — не успевал он за Бурмистровым и придержал его за футболку.

56' Даа, в этом матче можно и поседеть! Просто фантастическая игра по накалу.

55' Невероятно, но Джанаев отразил второй пенальти в матче!!! Ломовицкий не смог оформить дубль.

53' Что творится! Мешков снова пошел смотреть повтор эпизода. ПЕНАЛЬТИ, друзья!

52' Ломовицкий в касание на Комбарова, тот вернул мяч назад. Борьба в штрафной, Нобоа толкнул нашего капитана в штрафной.

51' «Ту-ла! Ту-ла!» — зарядили болельщики на трибунах. Сегодня, в прочем как и обычно, поддержка «Арсенала» прекрасная.

47' Прессингуют сочинцы. Ломовицкий сбил Нобоа — штрафной. Стандарт завершился мощным ударом Заболотного. Снова пришлось арбитру обращаться к VAR. Показалось, что у кого-то из арсенальцев была умышленная игра рукой в штрафной.

46' Второй тайм начался.

Фоторепортаж первого тайма:

Перерыв. Можно перевести дух!

45+3' БЕЛЯЕВ! Какой же момент! В прыжке головой прострелил по воротам, мяч на себя приняла штанга!

45+3' Штрафной разыграли Горбатенко и Бауэр, правда Роберт пробил очень высоко.

45+1' Калугин получил «горчичник» за грубую игру против Луценко.

45' Три минуты добавил арбитр к первому тайму.

44' Жаркий у нас матч получается! Столько событий в первом тайме, наверняка, вторая половина игры будет не менее интересной.

43' Ломовицкий точно исполнил

11-метровый! ГОООООООООООЛ!!! 1:1.

42' Ох, небольшая потасовка у нас. В итоге Бауэр и Кудряшов получили по желтой карточке.

41' ПЕНАЛЬТИ! Ломовицкий уверенно мяч забрал себе, однако Эванс Кангва тоже не прочь бы пробить, о чем он и сказал Александру. Кто же в итоге исполнит 11-метровый?

40' А теперь Мешков остановил игру. Обратился за помощью к системе VAR и пошел смотреть повтор эпизода.

39' Ломовицкого Мостовой свалил в штрафной, однако арбитр решил, что не было там фола. Игра продолжилась.

38' Затяжная атака сочинцев завершилась для них неудачно — Никита Бурмистров, наш старый знакомый, не сумел достать мяч и укатился с ним за пределы поля.

35' Небольшой «пожар» на половине поля оружейников. Цаллагов отправил мяч в штрафную на Мостового, но тот очень не точно пробил по воротам Левашова.

32' Заработали туляки штрафной. Горбатенко закрутил мяч на дальнюю штангу, но первые на мяче оказались гости.

31' Снова в центре внимания наш нападающий. Арбитр показал желтую карточку Луценко за фол.

29' Супергол забил Луценко! Кангва головой скинул мяч на Евгения, а тот в падении через себя прострелил рядом со штангой. Но гол не засчитали ((Арбитр посчитал, что Луценко опасно сыграл против соперника.

28' Видимо, этот подвиг голкипера вдохновил футболистов «Сочи», ринулись они атаковать ворота Левашова.

27' Ну как же так?! Не забил Евгений! Вратарь Джанаев угадал направление мяча и отбил удар!!!

26' «Арсенал» нагнетал-нагнетал в штрафной соперника и в итоге заработал пенальти! Кудряшов сбил Ломовицкого. К «точке» подходит Луценко.

24' Теперь в атаке «Сочи». Мостовой забежал в офсайд.

21' Альварес скинул мяч на Беляева, тот отдал пас назад на Денисова, Александр забросил в штрафную, но вратарь в пряжке отбился, правда оказался на газоне после столкновения с Ломовицким.

17' Еще одна атака «Арсенала». Кангва сделал скидку в штрафную, но мяч перехватил Кудряшов и не очень удачно отправил передачу своему вратарю. В итоге угловой для оружейников.

12' Вот теперь опасно! Бауэр отправил шикарную передачу на Ломовицкого, тот успел обработать мяч и пробить. Удар пришелся как раз по центру, вратарь без проблем мяч забрал.

8' Туляки пытаются отыграться, убежали в атаку к воротам сочинцев, но пока ничего опасного не получается.

6' Гол в наши ворота! Мостовой открывает счет в матче — 0:1.

Как это было: оружейники обрезались в центре поля, Заболотный подхватил мяч, добежал до линии штрафной и отдал пас на Мостового. Тот пробил низом под правую штангу и был точен.

4' Кстати, немного печальной статистики. «Арсенал» шесть матчей подряд не выигрывал. У команды Черевченко пять поражений и одна ничья.

1' И практически сразу же Антон Заболотный заработал желтую карточку за фол против Бауэра.

1' Стартовый свисток! Вперед, «Арсенал»!

0' Интересный баннер подготовили тульские болельщики, с юмором:)

0' Обратите внимание, что в сегодняшнем матче будет использована система VAR. Главный арбитр игры — Виталий Мешков из Дмитрова, ассистировать ему будут москвич Николай Еремин и Адлан Хатуев из Грозного. Резервный судья — калужанин Евгений Кукуляк. ВАР — Алексей Сухой (Люберцы), АВАР — Алексей Матюнин (Москва), инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).

0' Антураж матча в небольшом фоторепортаже от ПФК «Арсенал»:

0' Составы команд на матч:

0' «Арсенал» и «Сочи» практически соседи по турнирной таблице, их разделяют всего два очка. Оружейники находятся на 11 строчке, а «барсы» — на 13-й. Однако победа в сегодняшнем матче позволит одной из команд подняться на шестую строчку таблицы.

0' Матчи ближайших туров РПЛ, ФНЛ и ПФЛ по решению Исполкома РФС будут посвящены памяти Льва Яшина. Игра «Арсенал» — «Сочи» не станет исключением. Поединок начнется с торжественного объявления заслуг и регалий легендарного вратаря, а также с видеоролика в честь его юбилея.

0' Погода сегодня самая футбольная:). Самое время выбраться с друзьями или с семьей на футбол. Не пошли на стадион? Присоединяйтесь к нашей трансляции и комментируйте все интересные и опасные эпизоды матча.

0' Приветствуем футбольных болельщиков! Большой футбол возвращается в Тулу спустя почти месяц. Так сложилось, что наш «Арсенал» провел три матча на выезде. Сегодня оружейники, наконец-то, вернулись домой и сыграют на домашнем стадионе! В рамках 13-го тура Премьер-лиги команда Игоря Черевченко впервые встретится с дебютантом чемпионата — ФК «Сочи». Матч начнется в 16.30.