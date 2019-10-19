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«Онлайн-дверь» между Тулой и Москвой назвали «жестоким изобретением»

«Онлайн-дверь» между Тулой и Москвой назвали «жестоким изобретением»

Эмоциональный пост на своей странице «ВКонтакте» опубликовала тулячка Виктория Ш.

«Онлайн-дверь», установленная несколько дней назад на Казанской набережной в Туле и на столичной станции метро «Тульская», уже превратилась в достопримечательность – и туляки, и москвичи оценили креативность изобретения, а телеведущий Иван Ургант упомянул его в своей авторской программе на «Первом канале».

Но для 20-летней тулячки Виктории Ш. видеодверь стала «жестоким изобретением». С её помощью она видится со своей подругой, находящейся в Москве, но поговорить девушки не могут – видео транслируется без звука.

«И жестоко показывать в ролике, как чувак переступает порог одной двери и выходит из другой(( Потому что я там стою и плачу. Тем не менее, мы ВСТРЕТИЛИСЬ. У двери. В которой обещали звук, но его нет» (орфография и пунктуация автора сохранены).

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:17 +3
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