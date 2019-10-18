Из-за аномально теплой погоды на Куликовом поле второй раз зацвел ковыль: видео

Кадр из видео.

На Куликовом поле второй раз за год зацвела ковыльная степь. По словам работников музея-заповедника, такое явление случилось впервые. Они связывают это с аномально теплой погодой, которая держится на территории Тульской области.

- Прощальный в этом году вид ковыльной Куликовской степи, - говорят сотрудники заповедника.

Хотите воочию увидеть это интересное явление, приезжайте на Куликово поле! Как раз 19 октября здесь состоится эколого-патриотическая акция памяти «Зеленая дубрава». Это многолетний научный эксперимент по восстановлению заповедных лесов на их исконных территориях, который даёт возможность посадить дерево в память о героях Куликовской битвы и своей семьи. Подробнее об акции читайте здесь.