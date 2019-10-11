Туляков приглашают восстановить зелёную дубраву на Куликовом поле

Фото Романа Солопова

Музей-заповедник «Куликово поле» приглашает всех принять участие в эколого-патриотической акции памяти «Зеленая Дубрава». Это многолетний научный эксперимент по восстановлению заповедных лесов на их исконных территориях, который даёт возможность посадить дерево в память о героях Куликовской битвы и своей семьи.

Своё название акция получила в честь лесного урочища, где ждал своего часа засадный полк, благодаря которому русское воинство одержало победу в Куликовской битве. Высаживая деревья, участники акции отдают дань памяти русским воинам, погибшим на Куликовом поле в 1380 году, а также своим близким, сражавшимся за Отечество во все времена. Каждый участник заполняет карточку памяти, где указывает имя героя, в честь которого будет расти дерево.

За 14 лет акции на месте утраченного урочища «Зеленая Дубрава» были высажены десятки тысяч саженцев – дуб черешчатый, клен остролистный, ясень обыкновенный, липа мелколиственная. В этом году на территории заповедника высадят ещё 6000 деревьев. Для участников акции пройдут мастер-классы по народным ремеслам. Гостей угостят травяным чаем и шиповниковым взваром с фирменными пирогами.