новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают восстановить зелёную дубраву на Куликовом поле
Фото Романа Солопова

Туляков приглашают восстановить зелёную дубраву на Куликовом поле

В рамках эколого-патриотической акции планируется высадить 6000 деревьев.

Музей-заповедник «Куликово поле» приглашает всех принять участие в эколого-патриотической акции памяти «Зеленая Дубрава». Это многолетний научный эксперимент по восстановлению заповедных лесов на их исконных территориях, который даёт возможность посадить дерево в память о героях Куликовской битвы и своей семьи.

Своё название акция получила в честь лесного урочища, где ждал своего часа засадный полк, благодаря которому русское воинство одержало победу в Куликовской битве. Высаживая деревья, участники акции отдают дань памяти русским воинам, погибшим на Куликовом поле в 1380 году, а также своим близким, сражавшимся за Отечество во все времена. Каждый участник заполняет карточку памяти, где указывает имя героя, в честь которого будет расти дерево.

За 14 лет акции на месте утраченного урочища «Зеленая Дубрава» были высажены десятки тысяч саженцев – дуб черешчатый, клен остролистный, ясень обыкновенный, липа мелколиственная. В этом году на территории заповедника высадят ещё 6000 деревьев. Для участников акции пройдут мастер-классы по народным ремеслам. Гостей угостят травяным чаем и шиповниковым взваром с фирменными пирогами.

Мероприятие состоится в субботу, 19 октября, в 12.00. Сбор участников – с 10.00 в Центре приема посетителей в селе Монастырщино. Предварительная регистрация – здесь.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:12 0
Другие статьи по темам
Событие
высадка деревьевэкологическая акцияпосадка деревьевакция Зеленая дубрава
Место
Тульская областьмузей-заповедник Куликово Поле

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области волосатый клещ испортил семь тонн кукурузы
В Тульской области волосатый клещ испортил семь тонн кукурузы
Где в Тульской области стоят треноги: карта
Где в Тульской области стоят треноги: карта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.