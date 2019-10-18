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ВТБ открыл универсальный офис в Ефремове

ВТБ открыл универсальный офис в Ефремове

17 октября состоялось открытие новой универсальной точки продаж в Ефремове по адресу ул. Ленина, дом 26.

Офис соответствует современным стандартам предоставления банковских продуктов и оказывает услуги как организациям, так и населению.

На торжественной церемонии присутствовали управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент Светлана Мужичкова, глава городской администрации Сергей Балтабаева и руководители ключевых организаций города Ефремова.

Светлана Мужичкова:

Светлана Мужичкова

- Клиентоориентированность является одной из ключевых стратегических задач ВТБ. Открытие универсального офиса ВТБ в Ефремове — очередной шаг навстречу клиентам. В новой точке продаж могут получить выгодные банковские услуги как компании и предприниматели, так и все ефремовцы. На сегодняшний день более 1000 организаций Тульской области выбрали ВТБ для перечисления заработной платы своим работникам.

Глава администрации города Ефремова Сергей Балтабаев поздравил сотрудников и руководителей банка с открытием обновленного офиса. Он отметил, что вклад в развитие комфортной городской среды должны вносить все организации, банк ВТБ в этом может служить примером.


www.vtb.ru

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