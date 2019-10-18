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В тульском универмаге на пенсионерку упала металлическая дверь
Фото: weller.ru

В тульском универмаге на пенсионерку упала металлическая дверь

Пострадавшая госпитализирована.

Как стало известно Myslo, накануне вечером в Ваныкинскую больницу госпитализировали 82-летнюю пенсионерку. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом правой ноги.
 
На данный момент известно, что женщина получила травмы из-за того, что на нее упала металлическая дверь. Несчастный случай произошел в универмаге на ул. Советской. 
 
В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:43 +5
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