В тульском универмаге на пенсионерку упала металлическая дверь

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Как стало известно Myslo, накануне вечером в Ваныкинскую больницу госпитализировали 82-летнюю пенсионерку. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом правой ноги.

На данный момент известно, что женщина получила травмы из-за того, что на нее упала металлическая дверь. Несчастный случай произошел в универмаге на ул. Советской.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.