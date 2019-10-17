Тульских почтальонов защитят от бродячих собак

По информации пресс-службы УФПС Тульской области.

В ближайшее время для них закупят 100 новых устройств для отпугивания собак.

Ультразвуковые приборы помогут защититься от нападения стай бродячих собак и других диких животных в сельской местности.

Устройство для отпугивания собак работает на расстоянии до 20 метров и выдаётся почтальонам в тех муниципалитетах, где существует угроза нападения животных на почтовых работников.

Большее количество устройств будет выдано сельским почтальонам. В городских отделениях устройства получат те почтальоны, которые работают в районах, где существует повышенная угроза нападения бродячих собак.

Закупка ультразвуковых отпугивателей для почтальонов Тульской области проводится впервые. В дальнейшем планируется приобретение данных приборов на регулярной основе по факту поломки либо в связи с истекшим сроком эксплуатации прибора, а также по заявлению почтальонов в районах, где появляется угроза нападения бродячих и диких животных.