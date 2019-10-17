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Тульская прокуратура нашла нарушения противопожарной безопасности в реабилитационном центре
Фото: https://foundmaster.ru.

Тульская прокуратура нашла нарушения противопожарной безопасности в реабилитационном центре

Выяснилось, что в помещениях центра отсутствует пожарная сигнализация.

Прокуратура Привокзального района Тулы провела проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в обществе с ограниченной ответственностью «Центр социального восстановления».

Установлено, что в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности в помещениях центра отсутствуют пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, противопожарные двери, необходимое количество огнетушителей, не определен круг ответственных лиц за пожарную безопасность, двери эвакуационного выхода имеют запоры.

Прокурор района внес генеральному директору общества представление.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, в отношении юрлица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, которое направлено на рассмотрение в суд.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:00 +1
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