В Москве прошла VIII ежегодная международная конференция BetON conf'2019 от «Полипласт Новомосковска»

Фото предоставлены пресс-службой «Полипласт Новомосковск».

Конференция BetON conf'2019 собрала более 300 представителей строительной отрасли из разных регионов России, Беларуси, Казахстана и Украины.

Конференция прошла в минувшую пятницу в Москве, ее организатором выступила компания «Полипласт Новомосковск».

Представители предприятий строительного комплекса встретились на ежегодном деловом мероприятии, чтобы из первых уст услышать о нововведениях в строительной сфере, обсудить ситуацию в отрасли, задать актуальные вопросы экспертам и обменяться опытом.

Конференция, модератором которой выступил генеральный директор — главный редактор федерального информационного агентства «Строительство» Александр Михайлович Гусев, была насыщенной по содержанию и составу участников.

Открывая мероприятие, заместитель генерального директора по сбыту и маркетингу «Полипласт Новомосковск» Юлия Кабанова познакомила присутствующих с работой группы компаний «Полипласт», отметив основные направления работы холдинга, его историю и достижения.

В первой секции выступили представители ГК «Полипласт» с обзором актуальных изменений нормативной документации бетонной отрасли, с докладами о научных разработках компании и применении их в строительной отрасли.

Участники мероприятия смогли ознакомиться с основными нюансами обновлённых ГОСТов по бетону, с научной деятельностью компании, с перспективными направлениями технологии бетона и решениями АО «Полипласт» для дорожного и аэродромного строительства.

Главным спикером второй секции стал заведующий кафедрой «Строительная химия» Мюнхенского Технического Университета профессор Йохан Планк, поделившийся своими изысканиями в области современных добавок для производства товарного бетона и ЖБИ. Профессор Планк помимо презентации своих научных наработок уделил очень много времени ответам на вопросы участников конференции.

В перерывах между секциями гости мероприятия могли ознакомиться с информацией от партнёров конференции, а ими в этом году стали производители оборудования для производства бетона и ЖБИ — компании ЭЛКОН и МЕКА, а также НП «Союз производителей бетона» и Ассоциация разработчиков, производителей, и поставщиков элементов инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Отраслевые информационные партнёры представили в холле перед залом конференции свои интернет-порталы и издания:

Журнал «Строительные материалы,

оборудование, технологии XXI века»,

Журнал «Технологии бетонов»,

Агентство Новостей Строительный Бизнес,

Отраслевой журнал Строительство,

Портал Beton.ru,

Информационное агентство Строительство,

Международное Аналитическое обозрение «ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие Смеси» и Всероссийский отраслевой интернет-журнал Строительство.

Третья секция по активности зала не уступала второй. Одним из наиболее остро обсуждаемых в ходе конференции вопросов стал доклад исполнительного секретаря Союза производителей бетона Олега Сухарева «Декларирование бетона. Новые вводные».

«Гвоздем программы» стали доклады представителей крупнейших цементных холдингов Хайдельберг Цемент, ЛафаржХолсим и Евроцемент Групп

Эксперты рассказали о производстве цемента, его качестве и перспективах рынка в России и последовавшая за ними дискуссия, в которой участвовали все присутствующие, задавая цементникам наболевшие вопросы, связанные с производственной деятельностью.

После жарких дебатов и обмена мнениями участники конференции смогли продолжить обсуждение актуальных проблем в неформальной обстановке на лёгком фуршете.

Гости BetONconf высоко оценили новый формат проведения конференции, подтвердивший сложившийся имидж мероприятия как значимого отраслевого события, привлекающего ведущих экспертов и представителей строительной отрасли из различных регионов России и СНГ.

Участники отметили, что конференция «Полипласта» предоставляет условия для эффективного взаимодействия экспертов и производственников, что позволяет выявить приоритетные тенденции и проблемные зоны современного бетоноведения, а её ежегодный формат способствует оперативно и конструктивно реагировать на возникающие изменения.