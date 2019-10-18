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Туляков приглашают на турнир по американскому футболу
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на турнир по американскому футболу

Он состоится 10 ноября.

Туляков приглашают на открытый турнир по американскому футболу «ТулаАренаБоул-2019», который состоится 10 ноября в футбольной академии Дмитрия Аленичева (ул. Луначарского, 63-в).

В турнире примут участие четыре команды: «ТаранТула», Robbers (Брянск), «Киборги» (Обнинск), «Могучие утки» (Воронеж).

Приходите поддержать тульских спортсменов, да и просто познакомиться с этим видом спорта! Для зрителей подготовят интерактивную программу: все желающие смогут побросать мяч, примерить экипировку и др.

Вход свободный.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:53 +3
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