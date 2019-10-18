Туляков приглашают на турнир по американскому футболу

Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на открытый турнир по американскому футболу «ТулаАренаБоул-2019», который состоится 10 ноября в футбольной академии Дмитрия Аленичева (ул. Луначарского, 63-в).

В турнире примут участие четыре команды: «ТаранТула», Robbers (Брянск), «Киборги» (Обнинск), «Могучие утки» (Воронеж).

Приходите поддержать тульских спортсменов, да и просто познакомиться с этим видом спорта! Для зрителей подготовят интерактивную программу: все желающие смогут побросать мяч, примерить экипировку и др.

Вход свободный.