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Новым директором Тульского цирка стал Олег Абрамов
Фото Росгосцирка.

Новым директором Тульского цирка стал Олег Абрамов

Ранее он работал на предприятии «Тулагорсвет».

Директором Тульского государственного цирка с 16 октября назначен Олег Абрамов. Об этом сообщается на сайте Росгосцирка.

Напомним, с 2017 года эту должность занимала Тамара Бортникова, которая с 12 августа 2019 года работает директором Екатеринбургского государственного цирка.

Ранее на пресс-конференции генеральный директор ФКП «Росгосцирк» Владимир Шемякин рассказывал, каким должен быть директор Тульского цирка:

– Должность интересная, для города важная, поэтому человек, который ее займет, должен быть креативным, хозяйственным и симпатичным, — сказал Владимир Шемякин.

 

Олег Владимирович Абрамов родился 29 августа 1968 года. В 1992 году окончил Тульский политехнический институт.

После службы в армии работал в различных бизнес-структурах Тулы. До назначения на должность директора цирка занимал должность первого заместителя генерального директора муниципального казенного предприятия «Тулагорсвет».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:18 0
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