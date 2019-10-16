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Кавказские кубки, украшения и оружие в золоте: в Туле откроется Дагестанская выставка
Фото предоставлены пресс-службой Тульского музейного объединения.

Кавказские кубки, украшения и оружие в золоте: в Туле откроется Дагестанская выставка

Открытие состоится 17 октября в Тульском музее изобразительных искусств. Начало в 16.00. Вход на вернисаж свободный.

Туляки увидят коллекцию Дагестанского музея изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой. В нее входят около 200 изделий конца XIII века и работы современных мастеров.

Особое место в экспозиции «Декоративно-прикладное искусство Дагестана» занимают такие предметы, как вазы, чаши, кубки и украшения, выполненные дагестанскими ювелирами XX века.

Также представлены шерстяные ковры ручной работы XIX — первой половины XX века, керамика и чеканные изделия.

Кроме того, гости музея увидят графические работы представителя известного княжеского рода, художника-любителя, исследователя искусства, вице-президента Императорской академии художеств князя Григория Гагарина. Эти рисунки выполнены на Кавказе в середине XIX века.

Дагестанские мастера из поколения в поколение создавали богатейшие традиции, школы, собственный национальный стиль в ювелирном искусстве. В XIX веке мастера-ювелиры из Дагестана были поставщиками Царского двора. Одетое в серебро и золото, украшенное гравированным черневым узором парадное оружие, необычайные, удивительные по красоте женские украшения несут в себе этнические особенности и талант народа.

Выставка будет открыта в Тульском музее изобразительных искусств до 19 января 2020 года.

На время работы экспозиции одна из тульских выставок отправилась по обмену в Махачкалу, где представляет из своих фондов русскую акварель XIX века.

Для туляков это уже вторая выставка, посвященная искусству Дагестана. Недавно в Тульском музее изобразительных искусств их знакомили с предметами быта и украшениями из коллекции Дагестанского музея изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой (ДМИИ).

Режим работы музея: вторник, воскресенье 10.00 — 18.00, среда 12.00 — 20.00, четверг, пятница, суббота 10.00 — 20.00.

Стоимость: вход на открытие свободный, взрослые посетители — 200 руб., пенсионеры РФ — 100 руб., студенты (очная форма обучения) — 100 руб., до 16 лет — бесплатно.

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Автор: Настя Якушина
сегодня, в 09:47 +1
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