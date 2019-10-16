Полиция наградила охранника Центрального парка за спасение раненого

16 октября в ЦПКиО им. П.П.Белоусова наградили охранника Центрального парка Александра Иванкина, который спас раненого мужчину и задержал преступника. Благодарственное письмо туляку вручил начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин.

Напомним , эта история произошла 11 октября. Вечером один из охранников Центрального парка Тулы Александр Иванкин находился на рабочей смене. Обыкновенный осенний пятничный вечер не предвещал ничего плохого. Внезапно со стороны ул. Вересаева к будке подбежал тяжело дышащий молодой мужчина. Испуганно оглядываясь, он закричал, что его ранили ножом и преследуют.

– Сначала я не поверил, но потом увидел, что он держится за бок, а сквозь пальцы у него через одежду сочится и капает кровь, – рассказал Александр Михайлович корреспонденту Myslo. – Впустил его, потом заметил чуть поодаль еще одного человека. Он подбежал к будке и начал бить по стеклу рукой, в которой был зажат нож, а второй дергать за ручку двери и пытаться ее открыть. Я в этот момент удерживал дверь с другой стороны.

По словам охранника, у вооруженного злодея все же получилось пересилить его. Дверь уже начала открываться, а за спиной Иванкина стоял раненый, которому требовалась медицинская помощь.

О себе Александр Иванкин, у которого, между прочим, не было никакого оружия и защитной экипировки, в тот момент думал меньше всего – нужно было принимать какое-то правильное решение.

Увидев, что, открывая дверь, преступник принял неудобное для удара ножом положение, 62-летний охранник использовал этот момент для ответного нападения.

– Я прыгнул на него, одновременно перехватывая руку. Оба упали, и он от удара об землю выронил оружие. Некоторое время боролись, затем подбежали трое прохожих, которые откинули нож в сторону. Мы завели ему руки за спину и удерживали до тех пор, пока не приехала вызванная мной группа быстрого реагирования. На нападавшего надели наручники и в таком виде передали сотрудникам полиции, – рассказал Александр Иванкин.

Пока ждали стражей порядка, пострадавшего отправили в больницу на попутной машине. Медики диагностировали у него ножевое ранение брюшной полости. После хирургической операции угроза жизни потерпевшему миновала.

Стоит отметить, что 54-летний нападавший и его 24-летняя жертва ранее уже были судимы. По одной из версий, причиной конфликта могли стать действия потерпевшего с квартирой подозреваемого, в результате которых в жилище оказались зарегистрированы посторонние люди.

Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства.

– Благодарим мужчину, оказавшего содействие полиции. Его активная гражданская позиция и понимание задач, стоящих перед органами внутренних дел, позволили в кратчайшие сроки задержать подозреваемого в противоправном деянии, – оценили поступок Александра Иванкина в пресс-службе УМВД России по Тульской области.