На Косой Горе в Туле мужчина отравился угарным газом

Фото из архива (не с места событий!).

По предварительной информации, его убила неисправная вытяжка.

Как стало известно Myslo, 14 октября в одной из квартир дома №38 по ул. Максима Горького в Туле погиб 42-летний мужчина.

На данный момент предполагается, что он решил принять ванну, но из-за неисправной вытяжки помещение наполнилось угарным газом от газовой колонки. Это и стало причиной смерти потерпевшего. Тело обнаружили родственники.

В настоящее время по факту происшествия проводится доследственная проверка.