новости
новости
Регистрация
На Косой Горе в Туле мужчина отравился угарным газом
Фото из архива (не с места событий!).

На Косой Горе в Туле мужчина отравился угарным газом

По предварительной информации, его убила неисправная вытяжка.

Как стало известно Myslo, 14 октября в одной из квартир дома №38 по ул. Максима Горького в Туле погиб 42-летний мужчина.
 
На данный момент предполагается, что он решил принять ванну, но из-за неисправной вытяжки помещение наполнилось угарным газом от газовой колонки. Это и стало причиной смерти потерпевшего. Тело обнаружили родственники.
 
В настоящее время по факту происшествия проводится доследственная проверка.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:58 +6
Другие статьи по темам
Событие
угарный газпроисшествияотравление угарным газом
Место
ТулаКосая Гора

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Полиция наградила охранника Центрального парка за спасение раненого
Полиция наградила охранника Центрального парка за спасение раненого
Контейнеры регоператора «МСК-НТ» принимают «водные процедуры»
Контейнеры регоператора «МСК-НТ» принимают «водные процедуры»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.