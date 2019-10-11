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В Центральном парке Тулы мужчина с ножевым ранением укрылся в будке охраны

В Центральном парке Тулы мужчина с ножевым ранением укрылся в будке охраны

Ему удалось помочь, а злодея - задержать.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 11 октября на ул. Вересаева в Туле произошёл конфликт между двумя мужчинами. По предварительной информации, ранее они были знакомы и испытывали взаимную неприязнь друг к другу.

В ходе ссоры один из оппонентов в качестве аргумента использовал нож. Получив ранение, туляк сумел убежать от нападавшего, пересёк ул. Первомайскую и забежал в будку охраны Центрального парка. Сотрудник охраны закрыл дверь, но нападавший пытался прорваться внутрь. Охранник вышел на улицу, скрутил злодея и вызвал полицию. Удерживать преступника мужчине помогали случайные прохожие.

Раненому оказали первую помощь и отвезли в больницу на попутной машине. Им занимаются медики. Все обстоятельства случившегося выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа.

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 21:18 +12
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Место
ТулаЦПКиО имени БелоусоваЦентральный парк имени Белоусова

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